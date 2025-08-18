Data publicării:

Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: TikTok
Foto: TikTok

Totn  mai mulți falși surdomuți au început să apară în locurile publice din toată țara.

Zeci de cazuri de falși surdomuți au fost documentate de internauți în ultima perioadă. Este vorba de persoane care se plimbă prin locuri intens circulate, mall-uri, supermarketuri, piețe, cu un clipboard în mână și vin în fața oamenilor și le arată ce scrie.

Infractorii nu spun nimic ci doar le arată celor pe care vor să-i prăduiască un tabel cu patru rubrici (Semnătură, Cod Poștal, Oraș și Donație) și cu titlul „Asociația regională pentru surdo-muți handicapați și copii săraci. Dorim să obținem un centru internațional și național pentru copii. Mulțumim!“.

Nenumărate persoane au reușit să cadă în capcana acestor infractori și le-au donat fără ezitare sume de sute de lei, cu atât mai mult cu cât falși surdomuți pregătesc tabelele dinainte cu donații false de 150 sau 200 de lei.

Tot mai mulți internauți au început însă să îi identifice, să îi filmeze și surpriză! În momentul în care sunt confruntați, așa-zișii surdomuți învață brusc să vorbească și chiar înceapă să înjure ori să fugă din locurile publice. 

Redăm mai jos dialogul dintre o falsă surdomută și un bărbat care a deconspirat-o.

„Ce faci acuma, mă filmezi?“, spune femeia.

„Păi nu îți e rușine?“, întreabă bărbatul care a deconspirat-o.

„Dar ți-am făcut ceva eu ție?“, continuă femeia.

„Nu îți e rușine să vii cu așa ceva să iei banii de la oameni?“, insistă bărbatul.

„Dar nu e treaba ta! De ce să îmi fie rușine“, continuă femeia.

„Șterge filmarea“, mai spune femeia, după care spune că sună la poliție și se îndepărtează.

Atenție! Un grup organizat de persoane se dau drept surdomuți și înșeală oamenii prin magazine. Pretind că strâng bani pentru un centru! În toate orașele am auzit de această metodă. Eu am surprins o femeie.

Falsi surdo-muti. Sunt multi de genul. Nu dati bani va rog!

18 aug 2025, 08:49
de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

