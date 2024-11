Ultimul interviu al lui Silviu Prigoană. Secretul unui șpriț perfect: În Franța era să mă bat cu un ospătar

Silviu Prigoană a oferit un moment inedit în dialogul cu Bursucu, într-un podcast filmat chiar înainte de moartea sa. Cei doi au discutat cu umor și sinceritate despre obiceiurile lui Prigoană în materie de băuturi.

„Știu că vă place să beți câte un șpriț, seara!”, a spus Bursucu, în debutul discuției.

„Da!”, a confirmat Silviu Prigoană.

„Cum? Un centimetru de vin și, până sus, apă minerală?”, a continuat Bursucu.

„Da, da”, a răspuns Prigoană, aprobând metoda sa preferată de a savura vinul.

În spiritul glumei, Bursucu a continuat: „Asta ca să ne umplem stomacul. Gustați puțin, să-mi spuneți dacă vă place, și după aia vă pun apă minerală, ca să nu stricăm vinul! Vinul este de la prietenii mei!”

„Care vor deveni și prietenii mei pentru următoarele cincizeci de baxuri trimise la adresă”, a adăugat Prigoană, râzând.

Bursucu, dornic să primească impresii de la invitatul său, i-a cerut părerea despre băutură: „Să-mi spuneți cum e!”

„Stai un pic, să am față de intelectual. Am văzut-o într-un film. Nu știu de ce fac așa, pe bune”, a glumit Prigoană, învârtind paharul cu gesturi „de cunoscător”. Apoi a adăugat: „Un buchet excepțional. Un vin ușor băubil. Și are un gust de fruct. Excepțional, și vinul și muzica”.

Bursucu, respectând preferințele lui Prigoană, l-a întrebat dacă să adauge apă minerală: „Pun cu apă minerală, da?”

„Da. Nu mai pune vin, și așa e prea mult. Apă minerală până sus. Așa se bea vinul”, a explicat Prigoană, oferind și o poveste amuzantă despre experiențele sale în Franța: „În Franța era să mă bat cu un ospătar, că zicea că stric vinul. A zis că nu se pune apă minerală. Eu nu pot să beau nimic sec”.

Bursucu a întrebat curiozitatea: „Nici pe ăsta roșu?”

„Nu, nu! Eu beau puțin vin, de oricare ar fi el, și apă minerală până sus. Mă hidratez, beau 6-8 sticle de apă minerală la o sticlă de vin”, a explicat Prigoană.

Silviu Prigoană a murit în urma unui atac de cord în urmă cu mai puțin de 48 de ore. Se afla la un restaurant din Bran când s-a întâmplat tragedia, însoțit de un prieten.

Silviu Prigoană a fost un om de afaceri și politician român, acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, deputat de București din partea PD-L în legislatura 2008-2012.

