Cea mai tare glumă cu Donald Trump și Gi-hun din Squid Game / fotografie virală în articol

Squid Game este cel mai vizionat serial de pe Netflix în majoritatea țărilor de pe Glob. Povestea lui Seong Gi-hun a ținut cu sufletul la gură zeci de milioane de oameni, pe măsură ce acesta a trecut de fiecare etapă și a câștigat Jocul Calmarului în primul sezon al seriei.

Sezonul al doilea, apărut luna trecută, l-a adus pe Gi-hun, din nou, la fatidicele jocuri în care își pierd viața sute de oameni, iar personajul principal a pozat diferit față de prima sa apariție pe insula unde se desfășoară „Squid Game“.

De la zâmbetul aparent copilăresc din primul sezon, conștientizând riscurile la care s-a expus, Seong Gi-hun se prezintă în fața camerei cu o expresie facilă temătoare, dar și răzbunătoare. Cele două fotografii au circulat în ultimele săptămâni pe rețelele de socializare și au fost subiectul a numeroase meme de amuzament.

Astăzi, președintele Donald Trump a publicat și el fotografia sa oficială pentru cel de-al doilea mandat de președinte la Casa Albă. Imaginea este extrem de asemănătoare cu cea din fotografia făcută în 2023 la închisoarea din comitatul Fulton, statul Georgia. Vedem în fotografia președintelui un Trump gânditor, pus pe fapte și mult mai îngrijorat decât în 2017, când în aceeași fotografie prezidențială apărea cu un zâmbet larg și o privire împăciuitoare.

Internauții au făcut imediat o analogie între cele două fotografii ale lui Donald Trump și cele două fotografii ale lui Gi-hun din Squid Game, care surprind stări și expresii faciale similare. Imaginile s-au viralizat cu rapiditate în mediul online și au strâns mii de reacții și comentarii.

Să sperăm însă că pericolele din realitate nu vor fi aceleași de care se teme Gi-hun în Squid Game.

This meme is supposed to be mocking Trump but it’s actually perfect because the literal plot of Squid Games Season 2 was that the main character used everything he learned from the first game to destroy the game once and for all, stop the evil, and save all the other players. pic.twitter.com/iORdnbFGyW