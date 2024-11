Povestea unui vis românesc în Italia: Cum a ajuns, de la spălător de vase, proprietar de restaurant în Milano

Citește și: "Aroganțele" turiștilor care vin în România. Cum au ajuns 26 de indieni să închirieze trenul prezidențial. Alții au vrut petrecere cu un tigru într-o clădire din Floreasca

Fără să cunoască limba sau să aibă experiență de muncă, Adrian a început de jos, trecând prin diverse posturi și provocări în timpul crizei financiare din 2009. Cu perseverență și curiozitate, a evoluat treptat de la spălător de vase la ospătar, iar în cele din urmă a devenit proprietarul propriului restaurant în Milano.

"Mi-am terminat studiile primare și liceul în țară, la Caracal, de unde sunt originar. M-am mutat la București și am început să studiez la Universitatea Româno-Americană, la care am stat un an, an în care am început să mă gândesc și la perspectivă, la ce posibilități aș avea cu facultatea pe care o făceam - Afaceri Internaționale, și cu piața din acel moment a României.

După un an de studii mi s-a părut că ar fi mai ok pentru mine să plec din România, deoarece viziunea mea nu era aliniată cu ceea ce cerea, atunci, piața muncii din țară. Au mai fost și niște probleme în familie care m-au împins către Italia, eu am familia aici dinainte de anii 2000. Deși nu am stat niciodată aproape de ei, chiar și de când am venit am stat foarte puțin cu familia după care m-am mutat singur, eram deja de-al casei aici, în Italia, mai venisem în vacanță de câteva ori.

Odată ajuns în Italia, neștiind limba, neștiind să fac mai nimic pentru că nu muncisem până atunci, a trebuit să încep de jos, de la muncile cele mai de bază. Fiind anul 2009, anul crizei, eu studiind Afaceri Internaționale, am decis să plec din România și să îmi caut norocul în altă parte.

Primele două job-uri n-au fost în restaurant, ci în domenii cu care n-aveam de-a face, și am stat 3 luni într-o parte și 6 luni în cealaltă parte. Ulterior am găsit de muncă într-un restaurant, chiar dacă nu vorbeam bine italiană, și m-au băgat în bucătărie să spăl vase, să le dau o mână de ajutor.

Fiind curios, au început să mă bage și bucătarii în seamă, să le dau o mână de ajutor, să mai tai zarzavaturi, să trag ceva la tigaie... După care a plecat ajutorul pizzer-ului și m-au trimis în pizzerie să-l ajut. Pizzeria era fix la intrarea în restaurant și mă băgam în seamă cu toți clienții care intrau.

Proprietarul a văzut că eram foarte vorbăreț, așa că m-a trecut în sală să lucrez ca ajutor de ospătar, barman, după care am devenit ospătar în alt restaurant. Așa a început parcursul meu în domeniul HoReCa.

Acum, în Italia, este mai bine decât atunci când am venit. La început eram în plină criză financiară și era foarte greu, toată lumea era disperată. Banii nu ajungeau, erau puțini. Din 2015, Milano a decolat, a devenit cel mai important oraș din Italia și unul dintre cele mai importante la nivel european. După primele experiențe de 2-3 ani în mai multe restaurante, am intrat într-un restaurant unde am lucrat vreo 10 ani, și acolo am văzut ocazia de a vedea schimbarea pe care a avut-o orașul", mărturisește Adrian Ionilă, proprietarul unui restaurant din Milano.

