"Aroganțele" turiștilor care vin în România. Cum au ajuns 26 de indieni să închirieze trenul prezidențial. Alții au vrut petrecere cu un tigru într-o clădire din Floreasca

România este o țară cu un potențial turistic uriaș, dar puțin exploatat. Avem multe de îmbunătățit pentru a atrage cât mai mulți străini la noi în țară, dar totuși asta nu înseamnă că nu suntem de interes. În timp ce unele agenții se concentrează pe promovarea peisajelor naturale și a istoriei bogate a României, altele au schimbat abordarea și încearcă să atragă în țara noastră oameni bogați. Activitatea de incoming a agenţiei Paralela 45 spre exemplu se axează pe un public VIP, iar cerințele turiștilor sunt pe măsură: de la petreceri cu tigri până la plimbări cu trenul prezidențial, servicii de mii de euro.

În plus, noua generație pare să fie foarte atrasă de cluburile din România, cele din Năvodari fiind considerate a fi printre cele mai bune din Europa, potrivit lui Alin Burcea, CEO Paralela45.

"Noi avem o țară atât de frumoasă, atât de puțin iubită pot să spun, și oarecum neexploatată. Motivul pentru care am simțit nevoia să fac o schimbare este că după părerea mea turismul incoming nu trebuie făcut în 2-3 zile în cadrul unui circuit mai larg în estul Europei, cu bugete mici și pe fugă. Turiștii nu reușesc să vadă și să înțeleagă, să guste cu adevărat ce înseamnă România, motiv pentru care ne-am schimbat targetul. Am retargetat produsul România pentru un public VIP, cu bugete mari și o dorință aparte de a avea aceste experiențe unice în țară. Astfel astăzi, noi suntem o agenție de evenimente interne de la A la Z. În momentul în care ne vine o solicitare de eveniment, ne ocupăm de tot, de la cazări, transferuri, activități, vizite, petrecere private... Am avut o petrecere în care ni s-a solicitat un tigru live, petrecerea fiind cu tematică de circ. Culmea a fost că două săptămâni ne-am gândit cum aducem un tigru la etajul opt în Floreasca. Nu l-am adus, a fost o machetă, dar clienții au fost foarte fericiți, evenimentul - unul reușit. Clienții noștri de incoming vin din China, India, Marea Britanie și în curând din Arabia Saudită", a declarat Ioana Burcea, marketing manager la Paralela 45, pentru reprezentanţii presei române în cadrul unui info-trip organizat în Antalya (Turcia).

Cum au ajuns 26 de indieni să închirieze în România trenul prezidențial

"Sunt turiști de incoming de lux, scump. Ca să vă dați seama, 26 de indieni au închiriat trenul prezidențial București-Sinaia-București, cu dejun și cu vizitarea Castelului Peleș, o mie și ceva de euro de fiecare persoană", a intervenit Alin Burcea, CEO Paralela45 și preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

"A fost trenul prezidențial și a fost scos scos pentru prima oară din rezervă pentru un cetățean. Noi avem acum înrămat în birou un bilet scris de mână cu numărul 0001", a explicat Ioana Burcea.

"Adică India, dintr-un miliard și jumătate, vă dați seama că au și ei vreo 50 de milioane de mega-milionari... Unii au zis: "domnule, noi vrem să venim la cluburi, cu valeți cu bodyguarzi. Acum m-am uitat și pe piața Chinei, tot așa - dintr-un milion jumătate sunt unii care să fi pus niște bani deoparte, pentru ca într-adevăr să merite, adică să te chinui să faci un produs și în general trebuie să te duci, după părerea noastră, către țările din Orientul Îndepărtat, că așa ce să le vând eu la nemți? Că nemții știu totul despre România. Deci nu asta este strategia noastră. Așa am decis noi să ne ducem pe zona aceasta de turism de incoming de lux. Nu știu dacă vă dați seama că pe zona asta de cluburi, cluburile noastre de la Năvodari sunt aproape cele mai tari din Europa, sunt foarte bune, și pentru asta ne zbatem. Ei, după cum ați văzut - the new generation", a mai spus Alin Burcea.

