Cum explici unui străin lovit de "noroc" de pasăre că la noi, în România, e semn bun: Ai fost binecuvântat de o pasăre! Joacă la Loto! La noi norocul cade din cer, cu miros înțepător

Cum îi explici unui străin că la noi, la români, norocul vine din cer, are miros înțepător și e lansat de o pasăre. Cu m să îți păstrezi optimismul când începi ziua mirosind a... provocare?

Imaginează-ți scena: te plimbi liniștit printr-un parc, cu gândurile tale și poate chiar cu o cafea în mână. Deodată... splat! O pasăre decide că tu ești ținta perfectă pentru o aterizare... biologică.

În altă parte a lumii, acesta ar fi un moment de groază, de repulsie profundă, în care oamenii îți freacă hainele cu șervețele și înjură în toate direcțiile. Am fost martora unor astfel de momente de mai multe ori, în diverse colțuri, cu oameni din diverse țări, și trebuie să recunosc ca unele m-au amuzat, mai ales că m-am simțit neputincioasă în a ajuta oamenii respectivi.

Dar în România? Ne uităm în sus, ne uităm în jos, zâmbim și zicem: "e semn de noroc!" Pentru români, norocul nu vine prin muncă și cu fundiță, ci din cer, cu un miros înțepător!

Ba chiar sunt unii care merg direct să pună bilet la Loto.

În România, păsările norocoase sunt porumbeii și ciorile. În alte țări domnesc pescărușii. O "intervenție" de pescăruș în străinătate e mai degrabă un atac aerian decât un semn de noroc.

Și atunci, ca român - fiind într-o țară străină și văzând pe cineva afectat și disperat că a fost ținta unei păsări - cum te poți opri să îi spui omului: stai liniștit! Nu e panică, e noroc, e de bine! La noi în România un nor plouă cu bani și noroc doar pe cei care sunt țintele păsărilor!

Cum explici unui străin că într-un astfel de moment - "You've been blessed by a bird! Play the lottery!" (Ai fost binecuvântat de o pasăre! Joacă la LOTO!"

La noi, dacă ai ghinionul să calci în ceva... puturos, mai ales în prima partea a zilei, e considerat semn clar că ți se va întâmpla ceva bun.

Să fim serioși, cum altfel să îți păstrezi optimismul când începi ziua mirosind a... provocare?

Unii zic că vine din superstiții vechi, în care norocul trebuia "călcat", "deranjat" sau "scos din ascunzătoare". Alții spun că românii sunt pur și simplu maeștri în a transforma orice necaz într-un motiv de speranță.

Filosofia e simplă: dacă tot s-a întâmplat ceva nasol, hai să credem că urmează ceva bun.

