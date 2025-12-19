Putin a recunoscut că este „îndrăgostit”, dar refuză să spună cine este femeia respectivă

Într-o întrebare aranjată de mass-media de stat rusă în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la sfârșitul anului, i s-a adresat următoarea întrebare: „Ați spus astăzi că sunteți o persoane care crede că există dragoste la prima vedere. Vladimir (Putin), sunteți îndrăgostit?”

Dictatorul divorțat, cunoscut pentru faptul că își păstrează viața privată secretă, a răspuns la întrebare cu un simplu „da”, conform Daily mail.

Nu a fost clar imediat dacă se referea la relația sa secretă de 18 ani cu Alina Kabaeva, 42 de ani, gimnastă ritmică medaliată cu aur la Jocurile Olimpice.

Cuplul are doi copii care trăiesc sub pseudonime, Ivan Spirodonov, în vârstă de zece ani, și fratele său Vladimir Spirodonov, în vârstă de șase ani.

Se crede că aceștia locuiesc împreună cu el în palatele sale ascunse în numeroase locații din Rusia. Cu toate acestea, el nu vorbește niciodată despre ei.

Putin și relațiile lui

O teorie este că Putin, în vârstă de 73 de ani, intenționează să recunoască public relația și familia sa secretă, după ce le-a ascuns de ochii publicului timp de ani de zile.

O altă explicație este că acesta a vrut pur și simplu să-și înmoaie imaginea în fața poporului său, recunoscând că este capabil să arate dragoste.

Cu toate acestea, se pare că Putin a înșelat-o pe Kabaeva cu o concurentă minoră la un concurs de frumusețe.

Absolventa de liceu a fost adusă în secret la Putin, care avea 58 de ani la acea vreme când gimnasta Kabaeva era plecată.

Alisa Kharcheva avea 17 ani când a fost sedusă pentru prima dată de Putin, potrivit dezvăluirilor făcute anul acesta de jurnaliștii de investigație ruși.

„Fata îl vizita regulat pe [pe atunci] prim-ministru, aceste vizite coincideau în mod natural cu plecările din reședință ale Alinei Kabaeva, care era deja partenera principală a lui Putin. Soția sa oficială, Lyudmila, nu mai locuia cu prim-ministrul”, a declarat Proekt.

Ulterior, în 2014, el și Lyudmila au divorțat. Au avut împreună doi copii, Maria, acum în vârstă de 40 de ani, și Katerinia, în vârstă de 39 de ani.

Se pare că Alisa îl vizita o dată la două săptămâni.

Putin a avut, de asemenea, o lungă relație cu Svetlana Krivonogikh, în vârstă de 50 de ani, bancheră și proprietară a unui club de striptease.

Aceasta a dus la nașterea fiicei lui Putin, Luiza, în vârstă de 22 de ani, pe numele real Elizaveta Krivonogikh, despre care el nu vorbește niciodată.

Ea locuiește acum în Occident, la Paris. Recent, ea i-a spus unui jurnalist ucrainean al cărui frate a fost ucis într-un atac al lui Putin: „Îmi pare foarte rău că se întâmplă asta. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație. Mă bucur că ai avut curajul să vii să vorbești cu mine, dar, din păcate...”.

O carte a dezvăluit recent că Putin susține public căsătoriile tradiționale, dar pentru el însuși preferă relațiile „libere” și se culcă cu „o multitudine de femei”.