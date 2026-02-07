Imagini ireale la CFR Cluj - U Cluj: Antrenorul Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar, jucătorii CFR-ului

Partida dintre CFR și U Cluj, derby-ul Clujului, s-a încheiat cu 3-2 pentru CFR, dar cu tensiuni cum nu s-au mai văzut de mulți ani în România.

După finalul partidei, Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a intrat pe teren și a intrat în conflict cu Andrei Cordea. Nu doar că l-a îmbrâncit pe Cordea, dar a încercat să îl lovească.

Ulterior s-a creat un adevărat nucleu în care Bergodi l-a lovit și pe Muhar, un alt fotbalist al CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat pe Cristiano Bergodi, căruia i-a arătat cartonașul roșu.

Cordea a fost și el eliminat.

În tribune situația a fost la fel de tensionată, fanii lui U Cluj încercând să intre în teren. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene.

CFR s-a impus în final cu scorul de 3-2. Au marcat Djokovic, Biliboc și Camora pentru CFR, în timp ce pentru U Cluj au marcat Dan Nistor și Drammeh.