€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Sport Fotbal Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață
Data actualizării: 11:16 08 Dec 2025 | Data publicării: 11:16 08 Dec 2025

Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață
Autor: Crişan Andreescu

doliu
 

Fotbalul românesc a pierdut astăzi, 8 decembrie, unul dintre cei mai devotați oameni ai săi. Ioan Sdrobiș s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, în liniștea casei sale, la Târgu Ocna, lăsând în urmă o moștenire pe care puțini o pot egala.

"Vestea tristă a fost dată în această dimineață de Mihai Fudulache, patronul Viitorului Onești, omul care i-a fost aproape în marile încercări ale vieții din ultimii ani:
„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”

 Pentru lumea fotbalului, „Părintele” Sdrobiș nu a fost doar un antrenor. A fost un formator, un educator, un om care vedea dincolo de limitele vârstei și ale experienței. El este cel care l-a descoperit și l-a propulsat pe Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, copilul în care a crezut atunci când era doar un adolescent timid, dar plin de talent, la CSM Reșița", potrivit unupetrotuș.ro.

"În urmă cu un an, când se zvonise că murise, Sdrobiș vorbea cu o sinceritate tulburătoare despre lupta lui cu viața și cu boala. Într-un interviu pentru Prosport, povestea cum, la un pas de tragedie, medicii și prietenul său Mihai Fudulache l-au salvat:

„Sunt operații și operații, dar o intervenție pe cord deschis știm ce implică! Șansa mea a fost bunul meu prieten de la Onești, Mihai Fudulache, patronul de la echipa Viitorul Onești. Într-o noapte i-am arătat tensiunea, 210 cu nici nu mai știu cât. A venit peste mine și, atunci, am mers la Onești și am dat peste doctorița Miron, ea a fost îngerul meu păzitor. Când a văzut în ce hal eram, mi-a zis: «Ai venit în minutul 90, un minut dacă întârziai faceai accident vascular și nu ai mai fi ajuns la mine. București, operație, că ești gata!» M-a făcut să înțeleg că nu e de joacă. Avusesem niște crize urâte de tot, venea gheara aia în piept. Și am ajuns la București, la doctorul Rădulescu, o somitate în materie. Și mi-a zis și el că am avut o operație foarte grea”.

De-a lungul carierei, Ioan Sdrobiș a antrenat Oțelul, Universitatea Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, CSM Reșița, Dacia Unirea Brăila, , Extensiv Craiova, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Farul, FC Onești, Dinamo Onești și multe alte echipe pe care le-a modelat cu răbdare și suflet. La Viitorul Onești a fost o perioadă director tehnic.

Astăzi, lumea fotbalului pierde un om care nu s-a temut niciodată să mizeze pe tineri și să le dea aripi. Pierde un povestitor, un luptător, o inimă imensă. (foto: prosport.ro)

Drum lin, Mister. Fotbalul românesc își pleacă fruntea în fața dumneavoastră!"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rogobete, apel puternic pentru donarea de sânge: Binele se face prin oameni
Publicat acum 19 minute
Mersul Trenurilor CFR 2025-2026: Modernizare, trasee internaționale extinse și servicii premium pentru pasageri
Publicat acum 20 minute
Cum să facem literatura atractivă pentru elevi? Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, invitată la DC Edu / video
Publicat acum 30 minute
Ciucu, primele urgențe în mandat: Concursuri pentru managerii de spitale și teatre. Interimar la aproape toate instituțiile Primăriei
Publicat acum 46 minute
Cercetătorii au descoperit un nou tip de personalitate. Kafka și Einstein s-ar încadra aici
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 15 ore si 27 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 20 ore si 56 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close