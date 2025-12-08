Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață

"Vestea tristă a fost dată în această dimineață de Mihai Fudulache, patronul Viitorului Onești, omul care i-a fost aproape în marile încercări ale vieții din ultimii ani:

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”

Pentru lumea fotbalului, „Părintele” Sdrobiș nu a fost doar un antrenor. A fost un formator, un educator, un om care vedea dincolo de limitele vârstei și ale experienței. El este cel care l-a descoperit și l-a propulsat pe Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, copilul în care a crezut atunci când era doar un adolescent timid, dar plin de talent, la CSM Reșița", potrivit unupetrotuș.ro.

"În urmă cu un an, când se zvonise că murise, Sdrobiș vorbea cu o sinceritate tulburătoare despre lupta lui cu viața și cu boala. Într-un interviu pentru Prosport, povestea cum, la un pas de tragedie, medicii și prietenul său Mihai Fudulache l-au salvat:

„Sunt operații și operații, dar o intervenție pe cord deschis știm ce implică! Șansa mea a fost bunul meu prieten de la Onești, Mihai Fudulache, patronul de la echipa Viitorul Onești. Într-o noapte i-am arătat tensiunea, 210 cu nici nu mai știu cât. A venit peste mine și, atunci, am mers la Onești și am dat peste doctorița Miron, ea a fost îngerul meu păzitor. Când a văzut în ce hal eram, mi-a zis: «Ai venit în minutul 90, un minut dacă întârziai faceai accident vascular și nu ai mai fi ajuns la mine. București, operație, că ești gata!» M-a făcut să înțeleg că nu e de joacă. Avusesem niște crize urâte de tot, venea gheara aia în piept. Și am ajuns la București, la doctorul Rădulescu, o somitate în materie. Și mi-a zis și el că am avut o operație foarte grea”.

De-a lungul carierei, Ioan Sdrobiș a antrenat Oțelul, Universitatea Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, CSM Reșița, Dacia Unirea Brăila, , Extensiv Craiova, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Farul, FC Onești, Dinamo Onești și multe alte echipe pe care le-a modelat cu răbdare și suflet. La Viitorul Onești a fost o perioadă director tehnic.

Astăzi, lumea fotbalului pierde un om care nu s-a temut niciodată să mizeze pe tineri și să le dea aripi. Pierde un povestitor, un luptător, o inimă imensă. (foto: prosport.ro)

Drum lin, Mister. Fotbalul românesc își pleacă fruntea în fața dumneavoastră!"