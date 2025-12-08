Paul McCartney se opune interzicerii în UE a unor denumiri precum ''burger'' şi ''cârnat'' pentru produse vegetariene

Muzicianul englez Paul McCartney s-a alăturat unui grup de parlamentari britanici care solicită Uniunii Europene sistarea planurilor de interzicere a termenilor precum burger şi cârnat pentru a descrie produse pe bază de plante, informează duminică DPA şi PA Media.

UE a votat pentru rezervarea denumirilor doar pentru produsele din carne

În luna octombrie, parlamentarii europeni au votat ca aceste denumiri să fie rezervate produselor din carne. Comisia Europeană ar urma să ia o decizie în cursul acestei săptămâni.

Paul McCartney, în vârstă de 83 de ani, este un susţinător fervent al vegetarianismului şi a lansat campania Meat Free Monday în 2009 alături de fiicele lui, Mary şi Stella.

Linda McCartney, soţia lui Paul McCartney, decedată în 1998, a înfiinţat în anii 1990 un brand de alimente care vinde cârnaţi, burgeri, plăcinte şi alte produse din plante.

„Oamenii înțeleg ce mănâncă” - mesajul lui Paul McCartney

A afirma că burgerii şi cârnaţii sunt 'din plante', 'vegetarieni' sau 'vegani' ar trebui să fie suficient ca oamenii raţionali să înţeleagă ce mănâncă, a spus vedeta The Beatles.

Acest lucru încurajează de asemenea atitudini esenţiale pentru sănătatea noastră şi cea a planetei, a mai spus el.

Deşi Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană, pieţele, companiile, consumatorii şi discuţiile privind diverse reglementări sunt în continuare strâns legate, se spune într-o scrisoare semnată de familia McCartney şi de un grup parlamentar britanic multipartit.

Deciziile luate la nivelul Uniunii Europene continuă să influenţeze normele globale, comerţul internaţional şi direcţia către care se îndreaptă hrana sustenabilă.

Vă solicităm să nu adoptaţi aceste restricţii întrucât suntem profund îngrijoraţi în legătură cu semnificaţia globală a impactului pe care l-ar putea avea.

Compania Linda McCartney Foods foloseşte etichete aprobate de Vegetarian Society şi care încearcă să ofere claritate consumatorilor în legătură cu produsul pe care îl achiziţionează.

„Termenii tradiționali ajută cumpărătorii, nu îi induc în eroare”

Termeni precum 'burger' şi 'cârnat' au fost folosiţi timp de decenii pentru produse pe bază de plante, iar consumatorii le înţeleg cu siguranţă, a spus Jenny Canham, din cadrul Vegetarian Society.

Aceşti termeni familiari permit cumpărătorilor să ştie exact ce produse cumpără, precum şi cum să le gătească şi să se bucure de ele, nu sunt nişte termeni înşelători.

Etichete clare şi corecte cum ar fi certificările 'vegan', 'vegetarian' sau 'din plante' oferite de Vegetarian Society reprezintă modalitatea prin care putem să le oferim oamenilor încredere în ceea ce cumpără, nu prin interzicerea unor termeni.

Printre parlamentarii britanici care au semnat scrisoarea se numără fostul lider laburist Jeremy Corbyn, parlamentara laburistă Irene Campbell şi fosta colideră a Partidului Verde din Marea Britanie Sian Berry.

Paul McCartney a mai militat pentru renunţarea la prezenţa obligatorie a cărnii în meniul elevilor din şcolile din Anglia, iar la începutul acestui an i-a trimis o scrisoare preşedintelui COP 30, Andre Correa do Lago, prin care i-a cerut ca această conferinţă să adopte un meniu complet fără carne.