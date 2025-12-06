€ 5.0919
Internațional

DCNews Stiri Internațional Republica Moldova a cerut ajutorul României după ce sistemul energetic a fost afectat de atacurile ruseşti din Ucraina
Data publicării: 20:23 06 Dec 2025

Republica Moldova a cerut ajutorul României după ce sistemul energetic a fost afectat de atacurile ruseşti din Ucraina
Autor: Mihai Ciobanu

stalpi electricitate Stalpi electricitate. Foto: Freepik.com
 

Republica Moldova a apelat la ajutorul din partea României după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean.

Atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat și stabilitatea sistemului electroenergetic din Republica Moldova, unde un grup energetic major a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează la limita capacității. Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru a preveni suprasarcinile și eventualele deconectări, în timp ce cetățenii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul în orele de vârf.

Citiţi şi: Zelenski anunță o discuție „constructivă” cu emisarii americani privind încheierea războiului din Ucraina

"Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini", a transmis Moldelectrica, operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova.

"Îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări. Monitorizăm în permanență evoluțiile și vom reveni cu informații suplimentare atunci când situația o va impune", a mai transmis Moldelectrica.

republica moldova
