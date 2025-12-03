FOTO Ou din perioada imperială rusă, vândut cu 26 milioane euro

Un ou Fabergé din cristal, împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale ruse, a fost vândut la Londra pentru suma record de 26 milioane de euro, potrivit BBC.

Ou­l de Iarnă - considerat una dintre cele mai frumoase creații ale legendarului bijutier - a fost cumpărat marți de un ofertant anonim, a anunțat casa de licitații Christie’s.

Oul, decorat cu 4.500 de diamante

Este decorat cu 4.500 de diamante și a fost comandat de Țarul Nicolae al II-lea în 1913 ca dar pentru mama sa.

Recordul anterior pentru un ou Fabergé era de 8,9 milioane de lire (aprox. 10 milioane euro), sumă plătită la o licitație în 2007.

„Rezultatul de astăzi stabilește un nou record mondial de licitație pentru o lucrare Fabergé, reafirmând importanța durabilă a acestei capodopere”, a declarat Margo Oganesian de la Christie’s, citată de AFP.

Ou­l, care are o înălțime de 8,2 cm, a fost creat de Carl Fabergé, pe baza designului realizat de Alma Theresia Pihl, una dintre doar două femei-maestru din cadrul companiei de bijuterii din Sankt Petersburg.

A Fabergé egg just sold for £22.9 million ($30.2 million) and people are trying to tell you we’re in a bear market pic.twitter.com/yuHYniv5gF — Marc Colcer (@marccolcer) December 2, 2025

Piesă rară din perioada imperială rusă

A fost sculptat din cristal de stâncă și decorat cu diamante tăiate „rose-cut”, precum și cu motive de fulgi de zăpadă din platină.

Ou­l se deschide pentru a dezvălui în interior un coșuleț minuscul cu flori din cuarț alb.

Casa Fabergé a realizat doar 50 de ouă pentru familia imperială romanovă, iar Ou­l Imperial de Iarnă este unul dintre cele doar șapte aflate încă în proprietate privată. Celelalte sunt fie dispărute, fie deținute de instituții sau muzee.

Ouăle au fost fabricate între 1885 și momentul în care Țarul Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice, în 1917.

