€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri FOTO Ou din perioada imperială rusă, vândut cu 26 milioane euro
Data actualizării: 09:31 03 Dec 2025 | Data publicării: 09:27 03 Dec 2025

FOTO Ou din perioada imperială rusă, vândut cu 26 milioane euro
Autor: Iulia Horovei

bani euro milioane Ou vândut cu milioane de euro. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
 

Un rar ou Fabergé din cristal, creat pentru familia imperială rusă, a fost vândut la Londra pentru suma record de 26 de milioane de euro.

Un ou Fabergé din cristal, împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale ruse, a fost vândut la Londra pentru suma record de 26 milioane de euro, potrivit BBC.

Ou­l de Iarnă - considerat una dintre cele mai frumoase creații ale legendarului bijutier - a fost cumpărat marți de un ofertant anonim, a anunțat casa de licitații Christie’s.

Oul, decorat cu 4.500 de diamante

Este decorat cu 4.500 de diamante și a fost comandat de Țarul Nicolae al II-lea în 1913 ca dar pentru mama sa.

Recordul anterior pentru un ou Fabergé era de 8,9 milioane de lire (aprox. 10 milioane euro), sumă plătită la o licitație în 2007.

„Rezultatul de astăzi stabilește un nou record mondial de licitație pentru o lucrare Fabergé, reafirmând importanța durabilă a acestei capodopere”, a declarat Margo Oganesian de la Christie’s, citată de AFP.

Ou­l, care are o înălțime de 8,2 cm, a fost creat de Carl Fabergé, pe baza designului realizat de Alma Theresia Pihl, una dintre doar două femei-maestru din cadrul companiei de bijuterii din Sankt Petersburg.

 

Piesă rară din perioada imperială rusă

A fost sculptat din cristal de stâncă și decorat cu diamante tăiate „rose-cut”, precum și cu motive de fulgi de zăpadă din platină.

Ou­l se deschide pentru a dezvălui în interior un coșuleț minuscul cu flori din cuarț alb.

Casa Fabergé a realizat doar 50 de ouă pentru familia imperială romanovă, iar Ou­l Imperial de Iarnă este unul dintre cele doar șapte aflate încă în proprietate privată. Celelalte sunt fie dispărute, fie deținute de instituții sau muzee.

Ouăle au fost fabricate între 1885 și momentul în care Țarul Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice, în 1917.

Citește și: Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ou faberge
imperiul tarist
milioane euro
record
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Reacția lui Sorin Grindeanu, după ce Victor Ponta a semnat moțiunea de cenzură inițiată de AUR
Publicat acum 11 minute
Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC
Publicat acum 27 minute
Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Publicat acum 39 minute
Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 23 ore si 5 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close