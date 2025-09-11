Data publicării:

Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Artmark
Foto: Artmark

Unul dintre cele nouă exemplare existente de "Pascaline", prima maşină de calcul mecanică inventată în 1642 de Blaise Pascal, va fi scos la licitaţie pe 19 noiembrie la Paris. 

Descrisă de experţi drept „prima încercare din istorie de a înlocui munca unei maşini cu cea a minţii umane”, Pascaline a fost concepută pentru a „mecaniza calculul mental”. Casa de licitaţii londoneză Christie's a precizat că exemplarul va fi oferit în cadrul vânzării „Biblioteca Leon Parce, Paris”.

Estimată la o valoare cuprinsă între două şi trei milioane de euro, piesa este considerată o raritate absolută în istoria știinţei, potrivit casei de licitaţii Christie's.

Construită de Blaise Pascal la doar 19 ani, maşina a fost iniţial destinată să-l ajute pe tatăl său, şeful Curţii de ajutor din Normandia, să „restaureze ordinea în veniturile fiscale” ale teritoriului, fiind astfel un instrument util pentru contabilitate şi administraţie fiscală.

Dintre cele aproximativ douăzeci de Pascaline create de savant, doar nouă au supravieţuit până în prezent. Majoritatea se află în muzee, precum Musee des Arts et Metiers din Paris sau Muzeul Henri-Lecoq din Clermont-Ferrand.

„Exemplarul oferit la licitaţie poate fi considerat singurul care se află încă în mâini private”, a declarat Christie's. Modelul scos la vânzare este, de asemenea, singurul cunoscut dedicat calculării distanţelor și este încă funcțional, ceea ce îi conferă o valoare istorică și tehnică excepțională.

 

Tur de expoziţii înainte de licitaţie

Pentru a fi admirată de colecţionari și pasionați de istoria știinţei, maşina de calcul va fi expusă înainte de licitaţie în mai multe oraşe: la Paris între 10 şi 23 septembrie și din nou între 13 şi 19 noiembrie, la New York între 11 şi 15 octombrie și la Hong Kong între 23 şi 29 octombrie.

Există trei tipuri de Pascaline: zecimale, pentru operații matematice de bază; contabile, pentru calcule monetare; și cele dedicate calculării distanțelor. Exemplarul scos la licitaţie face parte din această ultimă categorie, făcându-l unic și extrem de valoros în istoria invențiilor mecanice.

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

