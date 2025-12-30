€ 5.0963
Managerul interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a demisionat
Data actualizării: 12:47 30 Dec 2025 | Data publicării: 12:14 30 Dec 2025

Managerul interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a demisionat
Autor: Doinița Manic

Teatrul Naţional I. L. Caragiale Bucureşti Imagine cu Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti. Foto: Facebook TNB
 

Managerul interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti și-a anunțat demisia.

Managerul interimar al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti (TNB), George Călin, şi-a anunţat plecarea de la conducerea instituţiei. Potrivit acestuia, a luat această decizie "din considerente personale", iar ministrul Culturii, Demeter Andras, a fost anunțat despre asta încă de acum o săptămână.

"După o perioadă în care am avut onoarea de a asigura interimatul conducerii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, am decis, în mod unilateral, să închei acest mandat, din considerente personale, la finalul acestui an.

Ministrul Culturii, informat acum o săptămână

L-am informat pe ministrul Culturii, domnul Demeter Andras, în cadrul unei întâlniri, încă de acum o săptămână, asupra acestei decizii și a calendarului în care ea poate fi pusă în aplicare, astfel încât activitatea instituției să continue fără sincope.

Le mulțumesc colegilor mei — artiști, tehnicieni, personal administrativ, colaboratori — pentru profesionalismul și seriozitatea cu care își fac datoria. Mulțumesc publicului TNB pentru prezență și încredere, precum și partenerilor care au sprijinit proiectele teatrului în această etapă.

Iubesc Teatrul Național și rămân profund atașat de această instituție. Sunt convins că TNB va fi susținut în perioada următoare de cele mai bune decizii și intenții și că își va continua parcursul cu aceeași forță artistică și responsabilitate față de public.

Predau mandatul cu respect față de instituție și cu deplină încredere în echipa TNB. Noului manager intermar îi doresc mult succes și multă putere de muncă!", a anunţat George Călin pe pagina de Facebook a Teatrului Naţional.

George Călin
tnb
demisie
