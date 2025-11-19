Comori ale istoriei Galațiului, la Muzeul "Casa Colecțiilor" - Farmacia Ținc

"Proiectul, derulat de Consiliul Județean cu fonduri europene, a vizat redarea strălucirii unui dintre cele mai reprezentative imobile ale Galațiului, atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric.

Ne bucurăm că acest muzeu își redeschide porțile. Publicul va putea redescoperi momente importante din istoria Galațiului prin colecții de etnografie, medalistică și carte veche, dar și prin spațiile dedicate Comisiei Europene a Dunării și Smarandei Brăescu, prima femeie parașutist din România.

Un spațiu aparte reconstituie atmosfera farmaciei, așa cum arată ea în timpul lui Constantin Ținc, una dintre personalitățile importante ale Galațiului, fost primar și senator de Covurlui, decorat pentru meritele sale cu Ordinul „Coroana României”.

Construită în 1900, Farmacia Ținc s-a remarcat în peisajul arhitectural al Galațiului specific începutului de secol XX, iar transformarea sa în Muzeul „Casa Colecțiilor” i-a consolidat rolul cultural, devenind una dintre cele mai valoroase secții ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”.

Muzeul, situat pe strada Eroilor nr. 64, va fi deschis de luni până vineri, între 9:00-17:00. Prețul unui bilet pentru copii va fi de 1 leu și de 4 lei pentru un adult", a anunțat Costel Fotea.