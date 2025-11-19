€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Cultura Expozitii Comori ale istoriei Galațiului, la Muzeul "Casa Colecțiilor" - Farmacia Ținc
Data actualizării: 10:06 19 Noi 2025 | Data publicării: 09:53 19 Noi 2025

Comori ale istoriei Galațiului, la Muzeul "Casa Colecțiilor" - Farmacia Ținc
Autor: Crişan Andreescu

Farmacie
 

Muzeul "Casa Colecțiilor" - Farmacia Ținc –revine în circuiul muzeal gălățean, după un amplu proces de consolidare, restaurare și reamenajare a spațiilor expoziționale, a anunțat președintele PSD al Consiliului Județean, Costel Fotea.

"Proiectul, derulat de Consiliul Județean cu fonduri europene, a vizat redarea strălucirii unui dintre  cele mai reprezentative imobile ale Galațiului, atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric.

Ne bucurăm că acest muzeu își redeschide porțile. Publicul va putea redescoperi momente importante din istoria Galațiului prin colecții de etnografie, medalistică și carte veche, dar și prin spațiile dedicate  Comisiei Europene a Dunării și Smarandei Brăescu, prima femeie parașutist din România.

Un spațiu aparte reconstituie atmosfera farmaciei, așa cum arată ea în timpul lui Constantin Ținc,  una dintre personalitățile importante ale Galațiului, fost primar și senator de Covurlui, decorat pentru meritele sale cu Ordinul „Coroana României”.

Construită în 1900, Farmacia Ținc s-a remarcat în peisajul arhitectural al Galațiului specific începutului de secol XX,  iar transformarea sa în Muzeul „Casa Colecțiilor” i-a consolidat rolul cultural, devenind una dintre cele mai valoroase secții ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”.

Muzeul, situat pe strada Eroilor nr. 64, va fi deschis de luni până vineri, între 9:00-17:00. Prețul unui bilet pentru copii va fi de 1 leu și de 4 lei pentru un adult", a anunțat Costel Fotea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Luna Noua în Scorpion pe 20 noiembrie 2025. Ce zodii sunt afectate si cum
Publicat acum 35 minute
CM 2026: Care sunt cele  42 din cele 48 de echipe participante
Publicat acum 45 minute
Aparat modern destinat Laboratorului de Toxicologie, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Publicat acum 55 minute
Cât costa un post în Spitalul Caracal, de la asistent medical la ambulanțier. Zeci de mii de euro pentru ”influență”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
JD Vance, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 20 ore si 1 minut
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close