€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri 30 de ani de McDonald’s în România prin ochii artiștilor români
Data publicării: 17:15 24 Noi 2025

30 de ani de McDonald’s în România prin ochii artiștilor români
Autor: Editor Team

expoziția “I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari 30 de ani de McDonald’s în România prin ochii artiștilor români. Expoziția „I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari
 

Artă, emoție și oameni care inspiră în expoziția ”I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari.

În urmă cu trei decenii, în 1995, McDonald’s a deschis primul restaurant din România și a adus o experiență culinară și o rutină nouă, dar și un mod diferit de a petrece timpul împreună. McDonald’s a crescut odată cu generațiile de clienți și a devenit un loc al întâlnirilor cu prietenii sau familia, al primelor joburi, al pauzelor dintre cursuri și al momentelor simple, dar pline de bucurie.

Astăzi, la aniversarea celor 30 de ani, brandul celebrează această poveste construită pas cu pas alături de oameni, printr-un proiect special care pune în centru emoțiile, amintirile și creativitatea.

Expoziția McDonald’s x Art Safari: 30 de ani prin ochii artiștilor contemporani români

Parteneriatul dintre McDonald’s și Art Safari marchează un moment special al campaniei aniversare. Este o platformă de creație, expresie și dialog emoțional, care reunește două lumi aparent diferite, dar unite de aceeași dorință: de a inspira și de a aduce bucurie oamenilor. Expoziția oferă publicului ocazia de a descoperi brandul într-un mod diferit, prin emoția și expresivitatea artei contemporane.

Până pe 14 decembrie, vizitatorii pot explora la Art Safari o selecție de lucrări realizate de artiști români contemporani care au transpus momente familiare în lucrări vibrante inspirate de universul McDonald’s. Fiecare dintre ei a reinterpretat, în propriul stil, simbolurile și momentele „feel-good” asociate cu McDonald’s, de la întâlniri spontane, la pauzele scurte care devin amintiri. 

Printre artiștii vizuali prezenți în expoziție se numără Andreea Mogoșanu, Lucian Prună, Raluca Ilaria Demetrescu, Costin Ioniță, Maria Zurbagiu, Daniel Strungariu sau Iolanda Mutu — fiecare aducând o perspectivă distinctă asupra universului McDonald’s, de la simboluri familiare reinterpretate în pictură, sculptură, tapiserie, bijuterie sau instalații care surprind emoția unei pauze simple, dar pline de semnificație. Diversitatea tehnicilor artiștilor transformă expoziția într-o hartă emoțională a brandului, construită din detalii, simboluri și gesturi care ne sunt deja familiare.

Expoziția este completată de mesajele clienților, integrate acum în spațiul expozițional ca parte din povestea comună construită de brand și publicul său.

30 de ani de creștere și angajament față de oameni

De la primul restaurant deschis la mijlocul anilor ’90, evoluția McDonald’s în România a fost una constantă și sustenabilă, susținută de încrederea clienților. În anul 2000, compania opera deja 44 de restaurante, iar în 2010 ajunsese la 63. Astăzi, McDonald’s numără 111 restaurante în 33 de orașe din întreaga țară și o echipă de peste 7.000 de angajați, fiind cel mai mari angajator din industria restaurantelor cu servire rapidă.

În centrul acestei aniversări se află oamenii și momentele simple care au definit ultimii 30 de ani. Expoziția „I’m lovin’ de 30 de ani” este o celebrare a emoțiilor care ne apropie – o călătorie vizuală prin trei decenii de amintiri, gusturi familiare și povești care continuă să inspire. Prin colaborarea cu Art Safari, McDonald’s transformă aniversarea într-o experiență colectivă despre artă, comunitate și bucuria de a fi împreună. 

Expoziția poate fi vizitată până pe 14 decembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Expoziția McDonald’s x Art Safari
McDonald’s
McDonald’s România
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025
Publicat acum 16 minute
Cost uriaș pentru Rusia după tentativa de influențare a alegerilor din Republica Moldova
Publicat acum 47 minute
Povestea „Nașei AI”: Muncea ca spălătoreasă, iar acum conduce o companie de un miliard de dolari
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Primarul Traian Simionca, surprins în ipostaze intime cu o angajată, reținut de Poliție și suspendat din PSD - UPDATE
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 20 ore si 14 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close