Ce sunt artele vizuale? Ioana Badea: Am găsit un burlan ruginit, un lemn de la o căruță, foarte uzat și m-am gândit că aș putea face ceva cu obiectele acelea

„Artistul vizual este artistul care găsește alte moduri de exprimare, comparativ cu scrisul spre exemplu pentru scriitori sau un muzician care cântă. Noi (n.r. artiștii) nu știm să cântăm, unii poate că știm să scriem, dar mai puțin, dar găsim alte moduri de exprimare, de exemplu: pictură, sculptură. Sunt foarte multe moduri de exprimare vizuală”, a precizat Ioana Badea în cadrul emisiunii „De Ce Citim”.

Pictura, artă vizuală

„Fiecare artist se manifestă așa cum crede într-un anumit moment. De exemplu, majoritatea încep cu pictură pentru că este mult mai ușor de realizat și practic este o reprezentare vizuală a figurativului, de exemplu în antichitate. Toți știm că existau acele picturi celebre în grote, în catacombe. Apoi totul a evoluat. Au apărut în renaștere pictorii celebri pe care este imposibil să nu îi cunoaștem, măcar 2-3 dintre ei. Pictura a fost o reprezentare a scenelor religioase. După care totul a evoluat și pe parcursul evoluției au apărut și forme de manifestare a artei noi”, a spus Ioana Badea.

„Acum, spre exemplu am învățat o mulțime de lucruri despre instalație. Nu credeam vreodată că o să mă regăsesc în zona aceasta. Găsesc anumite obiecte și încerc să le pun într-un anumit context nou, care să nu mai aibă nicio legătură cu semnificația pe care au avut-o.

Am avut o temă, cred că în anul II de licență în care a trebuit să aducem obiecte vechi pe care le aveam unii din copilărie sau ceva care să ne aducă aminte de trecut și să le punem într-o anumită lumină, să transmitem altceva prin ele. Și îmi aduc aminte că a coincis cu aniversarea a 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri, iar Universitatea Națională de Arte și Universitatea de Arte de la Roma au avut un proiect comun prin care trebuia să comemorăm acești ani în omagiul lui Dante.

Am găsit un burlan ruginit, un lemn de la o căruță, foarte uzat și m-am gândit că aș putea face ceva cu obiectele acelea. Citind divina comedie m-am gândit automat la cele 3 etape prin care a trecut autorul când a scris-o și m-am gândit că aș putea să reprezint mireasa din infern cu acele obiecte. Greu de înțeles și greu de realizat, dar până la urmă am reușit să asamblez și cu alte materiale, bineînțeles. Am făcut un obiect de 2,20 metri înălțime. Capul a fost reprezentat cu acel burlan, un voal acoperea umerii și apoi cu un material, pe care am aplicat culoare și multe altele, am făcut o fustă care se revărsa. Și pentru a-i da un alt sens, să o aduc în actualitate, că era problema aceea cu șobolanii. Am făcut și un șobolan cu un material textil pe care l-am băgat cumva printre niște coaste care erau reprezentate din niște sârme, a povestit Ioana Badea în cadrul emisiunii „De Ce Citim”.

