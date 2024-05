Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria București, a fost invitată la DC News, DC News TV și Știridiaspora. Mai întâi candidată. Apoi, candidată deocamdată. Apoi, “candidată la candidatură”, ca într-un final să ajungă candidată cu drepturi depline la Primăria Generală.

Răzvan Dumitrescu a punctat cele întâmplate, adresând o întrebare esențială candidatei PSD: "Nu credeți că v-au sacrificat? Adică, au făcut mai întâi chestia cu candidatul comun, ca atât domnul Ciucă, cât și domnul Ciolacu, dacă câștigă cineva să nu aibă competiție în partid. Primarul general cu cele mai multe voturi în spate poate să fie oricând un contracandidat pentru șefia partidului. După care au zis 'asta e. Nu ne-a mers cu chestia asta. Fiecare cu candidatul lui. Ce ar fi să nu câștige că să rămânem noi în funcție?' "

"Sper să recuperez ceea ce s-a pierdut"

"Dacă a existat, să spunem, acest sacrificiu, atunci el a fost doar pentru bucureșteni. Eu mă simt onorată, chiar și așa târziu și pe ultima sută de metri că am intrat în cursă. Sper să recuperez ceea ce s-a pierdut prin faptul că am intrat foarte târziu în această competiție și nu am avut timp foarte mult pentru campania preelectorală. Sper să recuperez. Mă bazez pe experiența mea, pe faptul că am fost primar. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei, Consiliul General, instituțiile subordonate. Cunosc toate subiectele. Am urmărit ca senator de București trei ani și jumătate toate proiectele de la Primăria Capitalei. Vedeam și mă supăram pentru că erau nerealizări pe bandă rulantă. Sper ca pe 9 iunie seara, și mă rog cu zilele următoare de numărare a votului să fiu fostul și viitorul primar al Bucureștiului", a spus Gabriela Firea.

