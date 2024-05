Domeniul din România în care contractul de muncă a fost negociat național. ”Este meritul sindicatelor”

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședintele Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) - Regiunea București-Ilfov, a fost invitată în emisiunea DC Edu de la DC News TV și DC News, unde a vorbit despre meritul sindicatelor, dincolo de solicitările salariale.

”În domeniul educației suntem printre puținele domenii bugetare care beneficiază de un contract de muncă negociat la nivel național, în condițiile în care noi avem contractul-cadrul la nivel național.

Este meritul sindicatelor că avem acest Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate, învățământ, unde sunt prevăzute drepturi, dar și obligații, și unele facilități pentru personalul angajat în învățământ.

În ceea ce privește politicile educaționale aș putea să spun că a fost o vreme când sindicatele erau implicate în elaborarea curriculumului național și chiar personal am participat în echipa respectivă, la Institutul de Științele Educației, pentru schimbarea programelor pentru învățământul primar și gimnazial, unde au fost, într-adevăr, cooptați specialiști din domeniul educației, oamenii care au purtat catalogul sub braț mult timp și care au avut un cuvânt important de spus.

Așteptăm acum să fim solicitați și pentru curriculumul la nivel liceal, care ar trebui să apară. Am fost implicați în elaborarea manualelor școlare, în avizarea lor, și cred că am avut o intervenție benefică pentru că în învățământul de masă, de exemplu, am avut această idee de incluziune, integrare și incluziune a elevilor cu cerințe speciale, pentru care învățământul a fost foarte puțin pregătit”, a explicat prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședintele Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) - Regiunea București-Ilfov, la DC Edu.

Mai multe în video:

