O poveste despre șase astronauți la bordul unei nave spațiale, recompensată cu Booker Prize 2024. Ce propune romanul "Orbital", de Samantha Harvey

"Orbital", care spune povestea a şase astronauţi la bordul unei staţii spaţiale, a fost desemnat câştigătorul trofeului şi premiului în valoare de 50.000 de lire sterline (63.700 de dolari) în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Old Billingsgate, Londra.

Samantha Harvey este prima femeie care câştigă Booker Prize din 2019, când recompensa a fost atribuită ex-aequo scriitoarei britanice Bernardine Evaristo, autoarea romanului "Girl, Woman, Other", şi romancierei canadiene Margaret Atwood, pentru "The Testaments", continuarea romanului "The Handmaid"s Tale".

Samantha Harvey, care a mai fost nominalizată la Booker Prize în 2009 pentru romanul de debut "The Wilderness", este cea de-a 19-a femeie desemnată câştigătoare din 1969, anul înfiinţării acestui premiu. Distincţia a fost acordată până acum unui număr de 36 de autori bărbaţi, potrivit DPA.

Câştigătoarea a dedicat premiului "tuturor celor care vorbesc în favoarea şi nu împotriva Pământului, în favoarea şi nu împotriva demnităţii altor oameni, altor vieţi şi tuturor celor care vorbesc pentru pace, îndeamnă la pace şi muncesc pentru pace".

"Cred că se poate spune că niciun discurs în cadrul Booker nu a fost făcut într-o lume perfectă", a mai spus Harvey. "Este dificil să nu recunoaştem imperfecţiunile lumii în care trăim azi", a adăugat scriitoarea.

Romanciera, care aproape a renunţat la scrierea cărţii, a mărturisit că iniţial s-a gândit "de ce ar vrea cineva să afle ce are de spus o femeie care scrie la biroul ei din Wiltshire despre spaţiu, imaginându-şi cum este să fii în spaţiu, când există oamenii care au fost cu adevărat în spaţiu, aşa că mi-am pierdut răbdarea".

"Orbital" câştigă premiul într-un an de crize geopolitice şi care probabil va fi cel mai călduros an din istoria înregistrărilor", a declarat Gaby Wood, directoarea executivă a Fundaţiei Booker Prize.

"O carte despre o planetă "modelată de forţa uimitoare a dorinţei umane", despre un "loc nemărginit", fără ziduri sau vreo barieră vizibilă din spaţiu, unde toată politica este "un asalt asupra delicateţii sale", este optimistă, oportună şi atemporală", a mai spus ea, potrivit AFP şi DPA.

Un roman stimulat de frumuseţea a 16 răsărituri şi 16 apusuri

"Orbital", care are 136 de pagini, este a doua cea mai scurtă carte câştigătoare a premiului Booker, după "Offshore", de Penelope Fitzgerald, care a fost premiată în 1979. Acţiunea romanului câştigător are loc într-un interval de 24 de ore, pe parcursul a 16 orbitări în jurul Terrei şi vorbeşte despre moartea unei persoane dragi, un taifun care se apropie şi despre fragilitatea vieţii umane.

"Samantha Harvey a scris un roman stimulat de frumuseţea a 16 răsărituri şi 16 apusuri. Subiectul este toată lumea şi nimeni, în timp ce şase astronauţi de pe Staţia Spaţială Internaţională orbitează Terra şi observă schimbarea vremii de-a lungul fragilităţii graniţelor şi fusurilor orare. Prin limbajul ei plin de lirism şi acuitate, Harvey transformă lumea pe care o ştim în ceva straniu şi nou", a spus Edmund de Waal, preşedintele juriului.

Din juriul ediţiei de anul acesta au mai făcut parte: scriitoarea Sara Collins, editoarea The Guardian Justine Jordan, profesorul şi scriitorul Yiyun Li şi muzicianul, compozitorul şi producătorul Nitin Sawhney.

În prima parte a zilei de marţi, scriitorii nominalizaţi pe lista scurtă - Yael van der Wouden, Rachel Kushner, Anne Michaels, Charlotte Wood, Percival Everett şi Samantha Harvey - au luat parte la o recepţie la care a participat şi regina Camilla, cu prilejul primului ei angajament public după ce o infecţie pulmonară a forţat-o să-şi anuleze programul săptămâna trecută.

În 2023, câştigătorul Booker Prize a fost autorul irlandez Paul Lynch, graţie romanului distopic "Prophet Song". Printre câştigătorii Booker Prize, acordat pentru prima dată în 1969, s-au numărat de-a lungul timpului scriitori celebri, precum Margaret Atwood, Salman Rushdie şi Yann Martel, notează Agerpres.

