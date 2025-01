Școala vs. Inteligența Artificială: Provocări fără precedent. Bogdan Ficeac explică viitorul educației

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Omenirea, în fața riscurilor IA. Bogdan Ficeac: Există un mare pericol de atrofiere a creierului, mai ales la tineri / video

Aproape că nu există domeniu în care inteligența artificială să nu-și fi făcut simțită prezența. De la calcule matematice și identificarea celor mai bune opțiuni de deplasare, până la redactarea de texte complexe și traduceri, IA a reușit, deocamdată, să fie integrată în activitățile profesionale ale angajaților de pe toate continentele.

În acest context, deși, în mod normal, școala trebuie să se adapteze și să formeze tinerii pentru avansul tehnologiei inteligenței artificiale, învățământul are, în opinia lui Bogdan Ficeac, un rol și mai important: acela de a forma oameni care să se poată integra în societate și să aibă simțul ierarhiei, punctualității și responsabilității.

„Deocamdată, inteligența artificială nu are imaginație și nu poate să inventeze sau să inoveze. Menirea școlii nu este să învețe copilul un set de cunoștințe din care, probabil, nici 10% nu îi vor fi utile în viață, ci menirea școlii este ca tânărul membru al societății să fie integrat în acest sistem, să se obișnuiască cu simțul ierarhiei, al punctualității, al responsabilității etc. Sigur, trebuie să învețe să scrie și să citească, pentru că, la urma urmei, aceste abilități sunt necesare pentru a avea un loc în societate.

Trebuie să analizăm ce facem cu tinerele generații și cum le pregătim pentru provocările viitorului. Noi, probabil, suntem ceva mai feriți, pentru că am început cu proiectul „România Educată”, spre deosebire de alte țări care încă nu s-au gândit la asta. Nu știu ce a ieșit sau dacă va ieși ceva din „România Educată”, însă învățământul are un rol foarte mare, pentru că trebuie să îi pregătească pe tineri pentru provocări pe care lumea nu le-a mai întâlnit până acum. În plus, lucrurile se accelerează și se întâmplă foarte repede“, a spus Bogdan Ficeac.

„În loc să discutăm despre aceste lucruri, dezbatem dacă să poarte copilul de grădiniță fustă. Romanii au stat în fustiță și sandale, pirații aveau cercel în ureche. Stăm și dezbatem astfel de probleme. Într-un fel, atenția s-a abătut, cu toată tevatura asta woke (n.r. trezirea conștiinței)“, a adăugat Val Vâlcu.

