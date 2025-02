Le Monde: "România, țară de refugiu pentru studenții care pică examenele la Medicină din Franţa". De ce sunt criticați francezii care vin la noi

Le Monde a scris un articol amplu despre țara noastră în care spune că România este țară de refugiu pentru studenții la medicină francezi care pică examenele de admitere din Franța. Jurnaliștii francezi subliniază faptul că România primește peste 2.600 de studenți francezi la medicină și deși mulți dintre aceștia și-au părăsit țara cu dorința de a se întoarce în cele din urmă să profeseze în Franța, mulți dintre ei își continuă totuși cariera în străinătate.

Jurnalista Margherita Nasi a fost în Cluj-Napoca și a scris despre primele sale impresii despre acest oraș.

"Abia ajuns în România, parcă ai impresia că ai plecat deja. Să urci dealul pe care se află Facultatea de Medicină Iuliu Haţieganu din oraşul Cluj este ca şi cum ai intra într-o enclavă diplomatică. Aici, limba oficială pare să fie franceza. Numele străzilor aduc un omagiu atât oamenilor de ştiinţă locali, cum ar fi Victor Babeş, precursorul român al bacteriologiei, cât şi celor din Franţa, cum ar fi strada Louis Pasteur.

Brutăriile tradiţionale stau alături de cafenele la modă, precum Coffee Factory, al cărei meniu este disponibil în mai multe limbi şi are preţuri de 3,50 euro pentru un matcha latte sau de 5,50 euro pentru un frapuccino grande cu căpşuni. Localul a devenit unul dintre locurile frecventate de comunitatea de peste 1.000 de studenţi francofoni, majoritatea francezi, care au venit să studieze medicina în oraşul transilvănean", a scris aceasta.

Ce spun studenții francezi despre Cluj

Ulterior Le Monde prezintă mărturiile unor studenţi francezi care vorbesc despre motivele care i-au determinat să se mute la 2.000 de kilometri distanţă de casă.

"Clujul este o glumă devenită realitate. Mama îmi spunea că dacă nu trec examenul de admitere la Medicină, tot ce am de făcut este să plec în România. Am picat, de două ori, şi asta la limită. Am descoperit că facultatea din Cluj avea o reputaţie bună", a povestit Ariana Provost, în vârstă de 23 de ani, studentă în anul IV la medicină la Universitatea Iuliu Haţieganu.

Axelle Magnac, o altă studentă în anul IV, spune că ar vrea să rămână în România. Ea a venit la Cluj împreună cu sora ei geamănă, care studiază medicina veterinară.

"Ea (sora ei n.r.) este cea care mi-a spus despre universităţile româneşti care oferă cursuri în franceză. Împărţim un apartament. Familia mea este aici acum: iubitul meu este român. Am de gând să rămân", a spus aceasta.

"Studenţii francezi, o mană cerească financiară pentru facultăţile din România"

Le Monde subliniază ulterior faptul că de la înfiinţarea cursurilor în limba franceză, la începutul anilor 2000, numărul studenţilor francofoni din Cluj a crescut constant, de la 15 la 2.093 de francezi care s-au înscris la facultăţile de medicină, medicină dentară şi farmacie într-un interval de 25 de ani. Potrivit estimărilor din Quotidien du médecin, în România se află peste 2.600 de studenţi francezi la medicină.

Sursa citată mai scrie că în ultimii ani din ce în ce mai mulţi studenţi aleg să vină în România fără să mai încerce măcar la examenul de admitere la medicină din Franţa, o tendinţă care este criticată de Antoine Hamel, decan al Facultăţii de Medicină din Nantes şi membru al Conferinţei decanilor facultăţilor de medicină. El spune că România este o "cale de ocolire a concursului de admitere, ducând probabil la prejudecăţi de recrutare, care se bazează pe bani".

"Studenţii francezi reprezintă o mană cerească financiară pentru facultăţile din România", a mai spus acesta.

Totuși, Consiliul Ordinului Medicilor îi susţine pe studenţii „exilaţi”.

"Circulaţia bunurilor, a mărfurilor şi a diplomelor este o realizare a Uniunii Europene şi nu pune nicio problemă atât timp cât nu afectează forţa de muncă din România şi nu împiedică şansele de reuşită ale studenţilor francezi la examene competitive", a spus Jean-Marcel Mourgues, vicepreşedintele Consiliul Ordinului Medicilor .

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News