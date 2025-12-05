Daniel Băluță anunță extinderea magistralei M4: 14 noi stații de metrou

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Daniel Băluță a marcat momentul inaugurării stației Tudor Argezi, prima stație de metrou construită vreodată de o autoritate locală în România. Edilul a declarat că acest punct reprezintă doar începutul unui plan mult mai amplu pentru reconfigurarea mobilității urbane.

„Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o stație de metrou, ci este dovada concretă că Bucureștiul poate. Tudor Argezi este prima stație de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare. Construim 14 stații noi. De la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei”, a transmis Băluță.

El a subliniat că viziunea privind transportul este una integrată, cu obiectivul de a reduce semnificativ timpii de deplasare, poluarea și blocajele din trafic.

„M4 este doar începutul, dar obiectivul meu este altul. Să schimbăm complet modul în care se circulă în capitală. Să reducem blocajele, să dăm timp înapoi oamenilor, să facem orașul previzibil, sigur și respirabil”.

Ordinul de începere, semnat în direct

În cadrul aceluiași mesaj, primarul a anunțat semnarea formală a ordinului de începere a lucrărilor pentru contractul de execuție al extinderii magistralei M4, catalogat drept cel mai mare proiect public aflat în desfășurare la nivel local în România.

„În această clipă voi semna ordinul de începere al lucrărilor pentru ceea ce înseamnă cea mai mare investiție publică aflată în derulare la nivel local în România. Acesta este contractul de execuție”, a punctat Băluță.

Extinderea M4 include 14 stații și are scopul de a conecta rapid și eficient nordul, centrul și sudul orașului, într-un culoar feroviar urban care ar urma să devină, potrivit edilului, „cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei”.

Reacția Guvernului: „Cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei”

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a confirmat importanța investiției și a transmis un mesaj de susținere.

„Primăria Sectorului 4 a semnat azi ordinul de începere a celui mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei. Sunt convins că din 8 decembrie Daniel Băluță va fi primarul Capitalei și astfel de lucrări de infrastructură mare, cum este și Pasajul Unirii, se vor regăsi în toate sectoarele din București”.

Declarația ministrului marchează și o intrare directă în campania electorală, proiectul metroului fiind folosit ca argument strategic în disputa politică înaintea alegerilor.

Mesajul pentru bucureșteni: „Pe 7 decembrie alegeți faptele”

Băluță a revenit ulterior cu o nouă precizare pe rețelele sociale, reiterând miza investiției și invitând electoratul la vot.

„Ieri a fost semnat contractul prin care confirmăm extinderea magistralei M4: 14 noi stații de metrou vor fi construite, de la Gara de Nord până la Gara Progresul. Este un proiect care va schimba complet felul în care se circulă în București. Le vom reda oamenilor timpul și liniștea care le lipsesc atât de mult. Pe 7 decembrie vă îndemn să alegeți faptele și rezultatele!”

Impact major asupra mobilității

Extinderea magistralei M4 este prezentată ca răspuns la presiunea tot mai mare asupra traficului, Capitala fiind, în ultimii ani, printre orașele europene cu cele mai mari blocaje rutiere.

Noile stații ar urma să creeze un traseu alternativ pentru mii de navetiști din sud, care depind în prezent de transportul de suprafață, suprasolicitat și lent, cu timpi imprevizibili de călătorie.

Proiectul promite o reorganizare profundă a transportului în oraș, prin trecerea de la un model dominat de mașina personală, la unul centrat pe mobilitate rapidă, electrică și predictibilă.