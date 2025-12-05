Votarea pentru Primăria Capitalei se desfăşoară între 07:00 şi 21:00. Alegătorii aflaţi în secţie la ora închiderii pot vota

Autorităţile subliniază că toţi alegătorii care se află în interiorul secţiei la momentul închiderii urnelor îşi pot exercita dreptul constituţional, chiar dacă procesul de vot se prelungeşte după ora limită.

Votul se încheie oficial la ora 21:00

Potrivit circularei transmise de BEM către birourile electorale de sector, la ora 21:00 preşedintele biroului electoral al secţiei declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului. Acesta este momentul în care accesul altor alegători nu mai este permis, iar personalul secţiei începe procedurile de sigilare şi numărare a buletinelor.

Autorităţile precizează că doar persoanele aflate efectiv în incintă la ora 21:00 mai pot introduce buletinul în urnă. Cei care aşteaptă în afara secţiei sau se află doar pe holurile clădirii nu beneficiază de această derogare, chiar dacă sosiseră înainte de ora închiderii.

Informarea alegătorilor din rând

Pentru a evita confuziile şi aglomeraţia, un membru al biroului electoral al secţiei va fi desemnat să informeze alegătorii, atât din interiorul sălii, cât şi din exterior, că procedura de vot se încheie la ora 21:00. Anunţul trebuie făcut cu suficient timp înainte pentru ca toţi cei prezenţi să cunoască regulile şi să se supună termenelor legale.

În acelaşi timp, BEM subliniază că alegătorii nu pot revendica dreptul de vot după ora limită dacă nu se află fizic în perimetrul secţiei, indiferent de motivele întârzierii.

Urna specială trebuie să fie prezentă în secţie

O altă precizare transmisă de BEM vizează urna mobilă. La ora 21:00, aceasta trebuie să fie înapoiată în localul secţiei de votare, astfel încât niciun alt alegător din afara spaţiului electoral să nu mai poată solicita sau utiliza urna specială.

Procedura de restituire este obligatorie şi marchează finalul operaţiunilor de votare în teren.

Ce înseamnă „localul secţiei de votare”

BEM clarifică şi modul în care este definit spaţiul electoral. Prin „local al secţiei de votare” se înţelege exact sala în care funcţionează biroul electoral, acolo unde sunt amplasate cabinele, urnele, buletinele de vot şi toate materialele necesare procesului de vot. Doar în acest perimetru se consideră că alegătorii se află legitim pentru a-şi exercita dreptul constituţional.

Duminică, bucureştenii sunt chemaţi la urne pentru a alege unul dintre cei 17 candidaţi înscrişi în cursa pentru Primăria Generală. Autorităţile insistă asupra respectării programului de vot, pentru a asigura un proces electoral corect, transparent şi lipsit de incidente.