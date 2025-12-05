€ 5.0919
Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
Data publicării: 16:47 05 Dec 2025

Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
Autor: Anca Murgoci

 Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
 

Distincție internațională pentru Prof. Dr. Șerban Bubenek!

Prof. Dr. Șerban Bubenek și Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) au primit o dublă distincție internațională, în cadrul Conferinței Anuale a Societății Israeliene de Anesteziologie – ISA 2025, desfășurate la Ierusalim.

Prof. Dr. Șerban Bubenek a fost premiat pentru contribuția științifică valoroasă și susținerea activă oferită comunității ATI israeliene

SRATI a fost recunoscută oficial pentru prietenia constantă și sprijinul de durată acordate Societății Israeliene de Anesteziologie.

Cu această ocazie, Prof. Dr. Bubenek a susținut prezentarea științifică:


“Refractory distributive shock: Do we know what we are facing?”, o temă de actualitate și impact în practica ATI.

Aceste recunoașteri ne bucură și ne onorează, confirmând angajamentul SRATI pentru colaborare internațională, excelență profesională și susținerea unei comunități globale unite prin știință.

În imagini: Prof. Dr. Șerban Bubenek, Prof. Dr. Barak Cohen (Președinte ISA) și Prof. Dr. Stephane Ledot (Președinte Conferință ISA 2025)

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum arată respectul față de pacienți. Prof. univ. Șerban Bubenek: Cel mai bun exemplu de bună practică din sistemul de sănătate românesc / video 

serban bubenek
israel
ati
Comentarii

