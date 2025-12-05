Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene

Prof. Dr. Șerban Bubenek și Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) au primit o dublă distincție internațională, în cadrul Conferinței Anuale a Societății Israeliene de Anesteziologie – ISA 2025, desfășurate la Ierusalim.

Prof. Dr. Șerban Bubenek a fost premiat pentru contribuția științifică valoroasă și susținerea activă oferită comunității ATI israeliene

SRATI a fost recunoscută oficial pentru prietenia constantă și sprijinul de durată acordate Societății Israeliene de Anesteziologie.

Cu această ocazie, Prof. Dr. Bubenek a susținut prezentarea științifică:



“Refractory distributive shock: Do we know what we are facing?”, o temă de actualitate și impact în practica ATI.

Aceste recunoașteri ne bucură și ne onorează, confirmând angajamentul SRATI pentru colaborare internațională, excelență profesională și susținerea unei comunități globale unite prin știință.

În imagini: Prof. Dr. Șerban Bubenek, Prof. Dr. Barak Cohen (Președinte ISA) și Prof. Dr. Stephane Ledot (Președinte Conferință ISA 2025)

