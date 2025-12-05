€ 5.0919
DCNews Sanatate Imunizarea copiilor, prioritate în 2025. Exemplul personal al Cristinei Pricop (Sanofi România)
Data actualizării: 16:01 05 Dec 2025 | Data publicării: 15:56 05 Dec 2025

EXCLUSIV Imunizarea copiilor, prioritate în 2025. Exemplul personal al Cristinei Pricop (Sanofi România)
Autor: Doinița Manic

Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România. Foto: DC NEWS
 

Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România, atrage atenția asupra unui lucru pe care toți părinții din România ar trebui să îl facă.

Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România, a subliniat importanța vaccinării copiilor, venind și cu exemplul său personal și vorbind despre decizia pe care a luat-o în privința fiicei ei.

"În 2025, este primul an în care Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) au emis recomandari explicite cu privire la imunizarea impotriva VSR. În Europa, 23 țări UE/SEE au deja această practică, iar 19 țări au introdus imunizarea deja în programele lor de sănătate preventivă. Astfel, în mod evident, avem și date, avem și practică, ne mai trebuie educație. Într-adevăr, din păcate, educația și informarea la toate nivelurile trebuie accelerată, de la profesioniști în domeniul sănătății până la publicul larg. Trebuie să creștem încrederea în vaccinare și în produsele de imunizare și să adoptăm soluții moderne, așa cum se întâmplă și în alte state.

Cristina Pricop: Ca părinte am ales să îmi protejez copilul prin imunizare compeletă

Aș vrea să dau și un exemplu personal. Ca părinte am ales să îmi protejez copilul prin imunizare compeletă, inclusiv cea opțională, pentru că vreau să beneficieze de toate avantajele progresului științific și cred că alături de investiția în educație, grija pentru sănătatea copilului, prin accesarea soluțiilor pe care le avem la îndemână în România, ca și în alte state europene, reprezintă o investiție într-un viitor mai bun. Ca să concluzionez: nu tratamentul antibiotic pentru o infecție virală, ci prevenția și imunizarea sunt cele care pot da rezultate", a spus Cristina Pricop, în cadrul conferinței ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, organizată de DC News Media Group. 

Cristina Pricop
Sanofi Romania
vaccinare
