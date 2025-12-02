€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Sanatate OMS, mișcare de amploare mondială: Vrea variante ieftine de Ozempic în toată lumea
Data publicării: 09:54 02 Dec 2025

OMS, mișcare de amploare mondială: Vrea variante ieftine de Ozempic în toată lumea
Autor: Roxana Neagu

grasime ozempic oms OMS vrea variante mai ieftine ale Ozempic în toată lumea/ pexels
 

Ozempic este un produs destinat persoanelor cu diabet zaharat, dar care a fost utilizat de oameni sănătoși pentru a slăbi.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea medicamentelor pe bază de GLP-1 în tratamentul obezității. Astfel, medicamente precum Ozempic și Wegovy vor putea fi folosite, în toată lumea, pentru a combate kilogramele în plus. În acest sens, OMS cere companiilor farmaceutice să reducă prețurile și să extindă producția, pentru ca aceste terapii să fie accesibile tuturor, inclusiv în țările cu venituri mici. În plus, se abordează ideea unor prețuri diferite, respectiv mai mici în țările mai sărace.

Liber pentru producătorii de generice să dezvolte versiuni mai ieftine de Ozempic

Producătorii de generice vor putea dezvolta versiuni mai ieftine de GLP-1 odată cu expirarea brevetelor, mai arată ghidurile OMS. Brevete cheie pentru semaglutidă, ingredientul din medicamentele pentru diabet și pierdere în greutate Ozempic și Wegovy ale companiei Novo Nordisk, vor expira anul viitor în unele țări, inclusiv India, Brazilia și China. 

Gigantul indian al medicamentelor generice, Dr. Reddy’s, intenționează să lanseze un medicament generic pe bază de semaglutidă pentru pierderea în greutate în 87 de țări în 2026, a declarat CEO-ul său, Erez Israeli, mai devreme anul acesta, potrivit Reuters.

Țările trebuie să fie pregătite să vândă medicamentele de slăbit injectabile

Prețurile ar trebui să scadă odată cu apariția versiunilor generice. Problema este că medicamentele injectabile, de exemplu, necesită un lanț de frig pentru depozitare. Iar sistemele de sănătate trebuie să fie pregătite să distribuie medicamentele atunci când vor deveni accesibile. 

Se pare că ratele alarmante ale obezității au dus la decizia OMS. Ba chiar a comparat necesitatea cu situația din 1980, când eforturile au fost concentrate pe accesul la tratamente pentru HIV. 

Noul ghid terapeutic al OMS include o recomandare condiționată de utilizare a așa-numitelor GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, ca parte a unei abordări mai ample care include alimentație sănătoasă, exercițiu fizic și sprijin medical.

Recomandarea exclude femeile însărcinate.

Anul trecut, OMS emitea o alertă mondială pentru Ozempic, cunoscută ca ”injecție de slăbit”, deși este vorba, în prezent, despre un tratament pentru diabetul zaharat tip 2. Alerta era cu privire la produse contrafăcute Ozempic, puse pe piață, de aici venind și dovada unei cereri uriașe. 

De ce s-a ajuns la asta? 

Injecţia săptămânală transmite creierul că organismul este sătul, astfel că medicamentul îi ajută pe oameni să slăbească reducând nevoia de a mânca. Prin urmare, oameni care nu suferă de diabet au obţinut medicamentul pentru a scădea în greutate și acest lucru a dus la penurie pentru pacienţii cu diabet de tip 2 şi a creat o piaţă pentru medicamente contrafăcute. Creșterea Ozempic-ului falsificat în lume a dus, astfel, la necesitatea creșterii producției și-n contextul obezității ce a ajuns la cifre alarmante la nivel mondial. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ozempic
obezitate
oms
ozempic ieftin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Vlad Gheorghe se retrage, în favoarea lui Ciprian Ciucu, din cursa pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 11 minute
OMS, mișcare de amploare mondială: Vrea variante ieftine de Ozempic în toată lumea
Publicat acum 15 minute
Mișcare surpriză: Lucian Despoiu preia controlul site-ului francez de știri Atlantico
Publicat acum 53 minute
File de somon marinat infectat cu Listeria, retras din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Așa reducem riscul de îmbolnăvire
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Femeie de naționalitate străină, ucisă de o basculantă în nordul Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 23 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Publicat acum 12 ore si 54 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close