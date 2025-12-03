HIV/SIDA-ultima pandemie. Cea mai bună cale de prevenție este asigurarea tratamentului

Căile de transmitere frecvente în cazul persoanelor diagnosticate în 2024 au fost sex neprotejat (heterosexual) – 54,95 %, sex neprotejat (bărbați care fac sex cu alți bărbați) – 33,66%, consum de droguri injectabile – 7,42%.

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș” a fost organizată o dezbatere privind „Situația programelor de prevenire, diagnostic și tratament HIV în România”. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele unui studiu privind nevoile persoanelor seropozitive, realizat de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române.

Testarea pe scară largă pentru HIV și hepatită, necesară

”Țara noastră are tot ce trebuie la îndemână în aşa fel încât să pună capăt acestei pandemii care a mai rămas, cea de HIV, a spus prof. dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senat. Mi-aş dori ca şi la nivelul UE să se ia măsuri cât se poate de clare pentru trecerea la testare pe scară largă pentru HIV şi hepatită. Cred că România are posibilitatea să demonstreze lumii întregi că, dacă are o politică coerentă şi convergentă în acest domeniu, se pot limita foarte multe problemele legate de infecţia cu HIV şi, de ce nu, chiar oprirea transmiterii acestui virus”.

Cea mai bună cale de prevenţie este asigurarea tratamentului

Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a subliniat faptul că viaţa pacienţilor depinde de investigaţii şi de tratament. ”Cea mai bună cale de prevenţie este asigurarea tratamentului, în primul rând, pentru pacienţi. Dacă pacienţii cu HIV nu au tratament la timp, riscurile legate de transmiterea bolii cresc. Nu am mai sesizat situaţii în care discriminarea este prezentă şi avem o datorie, noi, corpul medical, să asigurăm servicii medicale identice oamenilor indiferent de patologiile lor preexistente”, a mai afirmat prof. dr. Alexandru Rafila.

România, exemplu pozitiv pentru multe țări din Europa

As. Univ. Dr. Adrian Marinescu, Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș a prezentat datele statistice legate de infecția HIV la nivel national și a arătat că România este un exemplu bun pentru multe ţări din Europa. ”Aproximativ 90% dintre românii care sunt infectaţi cu HIV primesc tratament de ultimă generaţie, care constă într-o singură pastilă, iar cei mai mulţi dintre pacienţi au monitorizările făcute corect, situaţiile în care aceştia nu sunt monitorizaţi conform protocoalelor fiind rare, a spus dr. Marinescu. Din păcate, testarea nu este acolo unde ne-am dori şi nu ţine doar de autorităţi, ţine de fiecare medic în parte, care poate uneori nu face testarea aşa cum ne-am dori. În continuare, sunt români care evită să declare faptul că sunt infectaţi, tocmai din cauza prejudecăţilor”, a spus dr. Adrian Marinescu.

Mobilizare la nivel național, în direcția prevenirii noilor cazuri de infecție HIV

”E nevoie de mobilizare la nivel national, în direcția prevenirii noilor cazuri de infecție HIV, a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA Putem face asta în mai multe moduri: intervenim cu profilaxie preexpunere în rândul celor aflați la mare risc de infectare, asigurăm totodată acces la profilaxie postexpunere pentru cei care au avut un contact cu risc de infectare HIV. Totodată, trebuie să testăm extins pentru HIV, astfel încât să diagnosticăm timpuriu și să-i tratăm pe cei infectați cat mai repede si astfel să prevenim noi cazuri. Tot în sfera prevenirii intră și asigurarea unui tratament continuu și de calitate pentru cei care trăiesc cu HIV, știut fiind faptul ca astfel virusul ajunge nedetectabil în sângele lor și nu-l mai pot transmite pe cale sexuală”, a spus Iulian Petre.