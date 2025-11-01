€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 09:30 01 Noi 2025

EXCLUSIV Amalia Năstase a schimbat dinții după 20 de ani. Ce a găsit dedesubt a uimit-o
Autor: Anca Murgoci

amalia nastase Amalia Năstase. Agerpres
 

Amalia Năstase a povestit prin ce a trecut cu dantura.

„Eu mi-am pus dinți acum 20 de ani. Atunci erau alte materiale, zirconiul exista, dar restul erau diferite. Acum sunt materiale mai noi, mai frumoase. După 20 de ani m-am gândit să-i schimb, dar nu aveam nicio problemă. Totuși, trecuseră 20 de ani, s-au inventat multe, dar dinții mei erau făcuți foarte bine. Lumea mă întreba: „De ce îi refaci, că n-au nimic?” N-aveau, dar trebuia văzut în interior. Și pentru că am avut un medic bun, în interior totul era corect. Nu erau carii, nimic. Problema apare când cineva lucrează „pe repede înainte”. Ați văzut reclamele: „În 24 de ore îți punem dinții”. Nu există așa ceva.

 Trebuie să-ți iei timpul pe care medicul cu experiență ți-l recomandă. Când am dat jos toți dinții, n-am avut nicio surpriză dedesubt, ceea ce e mare lucru. Dacă găsești surprize, ajungi la extracții și implanturi, ceea ce îți lungește mult tratamentul. Când ajungi aici, îți dai seama că se pot ține 20 de ani, eu puteam să țin și mai mult, nu aveam probleme. E o unitate de măsură la mine”, a zis Amalia Năstase.

„Ce înseamnă un doctor bun în stomatologie? Cum îl alegi?”


„În primul rând, după experiență: Câți ani are în spate, ce lucrări a făcut. Majoritatea îți pot arăta poze. Eu, înainte de acest cabinet, avusesem multe lucrări pentru că avusesem carii din copilărie... punți de câte 3–4 dinți, fără motiv real. Când am ajuns la cabinet și l-am cunoscut pe dr. Nicolae Krilovici, mi-a spus: „Trebuie să ai dinte cu dinte, peste tot în gură”. La 20 și ceva de ani să ai punți, adică blocuri în gură, nu e în regulă. Nici gingia nu se poate curăța corect. 

Dacă coroanele sunt solidarizate, nu poți curăța gingia și apare parodontoza. Eu n-am fumat niciodată, dar dacă nu poți curăța corect, tot rău e. Văd și azi oameni care își fac dinții, sunt încântați, dar au „placă” în gură, neavând o placă, e o punte mare. Au nevoie de punte tocmai că nu au puncte de sprijin? Poți să pui implanturi. E o soluție.

Ideea e că nu poți curăța gingia dintre dinți cu ață dentară sau periuțe interdentare. Dacă ai o „placă” mare, cureți doar unde există întreruperi. Eu mi-am spus: Mi-am stricat dinții... e vina mea? Dar la 20 și ceva de ani să nu pot avea dinte cu dinte?! Toți ziceau că „nu se poate”, dar s-a putut. De atunci am dinte cu dinte în gură. Fac 50 de ani la anul și sunt în proces de a-i schimba pe toți, tot așa”, a zis Amalia Năstase.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Cum îți poți pierde dinții încă de la 40-50 ani. Dr. Nicolae Krilovici: Foarte mulți români au această boală fără să știe 


Reconstrucție totală e posibilă?


„Sigur. Reconstrucția totală e ceea ce fac în general. E foarte posibilă, dar nu e ușoară. Când șlefuiești toți dinții, pierzi toți parametrii și trebuie să livrezi același randament dinte cu dinte, nu poți face unul foarte frumos și altul mai puțin. Trebuie estetică, simetrie, aliniere”,  a zis medicul Nicolae Krilovici la DC News.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici 

Nu se pot pune dinții într-o zi

„Sfat pentru toți: să nu meargă pe soluțiile „dinți în două zile”. Un dinte cu carie se poate rezolva într-o oră,
dar o lucrare protetică serioasă implică amprente, verificări, provizorii compozite, testarea funcției... nu se face într-o zi”, a zis Amalia Năstase.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Amalia Năstase
dinti
dantura
Nicolae Krilovici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Când ar putea să ningă în România. Huștiu (ANM), precizări pentru luna noiembrie
Publicat acum 1 minut
Adrian Năstase, omagiu pentru Fatos Nano, fost premier al Albaniei
Publicat acum 26 minute
Dezbatere națională: Astm sever în România. Prof. Dr. Cristian Oancea: Pacienții cu astm sever pot respira normal cu terapiile moderne
Publicat acum 37 minute
Mircea Dinescu: O donație pentru Ilie Bolojan
Publicat acum 55 minute
Descoperire de „valoare universală“ la Alba Iulia. „Orașul de Aur“ al romanilor a fost scos la lumină de arheologi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Publicat acum 22 ore si 31 minute
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close