„Eu mi-am pus dinți acum 20 de ani. Atunci erau alte materiale, zirconiul exista, dar restul erau diferite. Acum sunt materiale mai noi, mai frumoase. După 20 de ani m-am gândit să-i schimb, dar nu aveam nicio problemă. Totuși, trecuseră 20 de ani, s-au inventat multe, dar dinții mei erau făcuți foarte bine. Lumea mă întreba: „De ce îi refaci, că n-au nimic?” N-aveau, dar trebuia văzut în interior. Și pentru că am avut un medic bun, în interior totul era corect. Nu erau carii, nimic. Problema apare când cineva lucrează „pe repede înainte”. Ați văzut reclamele: „În 24 de ore îți punem dinții”. Nu există așa ceva.

Trebuie să-ți iei timpul pe care medicul cu experiență ți-l recomandă. Când am dat jos toți dinții, n-am avut nicio surpriză dedesubt, ceea ce e mare lucru. Dacă găsești surprize, ajungi la extracții și implanturi, ceea ce îți lungește mult tratamentul. Când ajungi aici, îți dai seama că se pot ține 20 de ani, eu puteam să țin și mai mult, nu aveam probleme. E o unitate de măsură la mine”, a zis Amalia Năstase.

„Ce înseamnă un doctor bun în stomatologie? Cum îl alegi?”



„În primul rând, după experiență: Câți ani are în spate, ce lucrări a făcut. Majoritatea îți pot arăta poze. Eu, înainte de acest cabinet, avusesem multe lucrări pentru că avusesem carii din copilărie... punți de câte 3–4 dinți, fără motiv real. Când am ajuns la cabinet și l-am cunoscut pe dr. Nicolae Krilovici, mi-a spus: „Trebuie să ai dinte cu dinte, peste tot în gură”. La 20 și ceva de ani să ai punți, adică blocuri în gură, nu e în regulă. Nici gingia nu se poate curăța corect.

Dacă coroanele sunt solidarizate, nu poți curăța gingia și apare parodontoza. Eu n-am fumat niciodată, dar dacă nu poți curăța corect, tot rău e. Văd și azi oameni care își fac dinții, sunt încântați, dar au „placă” în gură, neavând o placă, e o punte mare. Au nevoie de punte tocmai că nu au puncte de sprijin? Poți să pui implanturi. E o soluție.

Ideea e că nu poți curăța gingia dintre dinți cu ață dentară sau periuțe interdentare. Dacă ai o „placă” mare, cureți doar unde există întreruperi. Eu mi-am spus: Mi-am stricat dinții... e vina mea? Dar la 20 și ceva de ani să nu pot avea dinte cu dinte?! Toți ziceau că „nu se poate”, dar s-a putut. De atunci am dinte cu dinte în gură. Fac 50 de ani la anul și sunt în proces de a-i schimba pe toți, tot așa”, a zis Amalia Năstase.

Reconstrucție totală e posibilă?



„Sigur. Reconstrucția totală e ceea ce fac în general. E foarte posibilă, dar nu e ușoară. Când șlefuiești toți dinții, pierzi toți parametrii și trebuie să livrezi același randament dinte cu dinte, nu poți face unul foarte frumos și altul mai puțin. Trebuie estetică, simetrie, aliniere”, a zis medicul Nicolae Krilovici la DC News.

Nu se pot pune dinții într-o zi

„Sfat pentru toți: să nu meargă pe soluțiile „dinți în două zile”. Un dinte cu carie se poate rezolva într-o oră,

dar o lucrare protetică serioasă implică amprente, verificări, provizorii compozite, testarea funcției... nu se face într-o zi”, a zis Amalia Năstase.