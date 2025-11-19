Ministrul Sănătății laudă noua generație de medici după Rezidențiat

El a subliniat că noua generație de medici intră în sistem cu un nivel de pregătire tot mai ridicat. Rezultatele sunt „remarcabile” și confirmă direcția ascendentă a performanței.

Rogobete a evidențiat că procesul de examinare a devenit mai corect și mai predictibil. Numărul contestațiilor a scăzut semnificativ față de anul trecut. El a anunțat și creșterea capacității de formare, cu aproape 10% mai multe locuri disponibile la medicină.

Ministrul le-a mulțumit cadrelor didactice, organizatorilor și tuturor celor implicați. El a afirmat că pregătirea noilor specialiști este un angajament esențial pentru viitorul sistemului de sănătate.

"Odată cu încheierea Concursului Național de Admitere în Rezidențiat, avem acum o imagine clară asupra generației care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire crește constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu își permite întreruperi.

Rezultate remarcabile la vârful concursului de Rezidențiat

La vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară și 924 la farmacie. Sunt valori care confirmă direcția ascendentă a performanței și arată că în fața noastră avem o generație puternică, una care ridică standardele și duce mai departe nivelul de excelență.

Modul în care s-a desfășurat concursul confirmă că procesul devine tot mai clar și mai corect pentru toți. Numărul de contestații a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară și doar 1 la farmacie, reduceri între 37% și 93% față de anul trecut. Asta înseamnă reguli înțelese, predictibile și aplicate uniform. Nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper.

Capacitatea de formare crește cu aproape 10% la medicină

În privința formării viitorilor specialiști, anul acesta am făcut un pas firesc, dar important: am crescut capacitatea de pregătire. La medicină sunt disponibile 4.649 de locuri și posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut.

Fiecare loc reprezintă un tânăr care își găsește direcția în sistem, o echipă care se întărește și o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătății.

Le mulțumesc tuturor celor implicați, în mod special doamnei profesor Cătălina Poiană, care anul acesta a fost președinta Comisiei de Rezidențiat. Mulțumesc candidaților, profesorilor, organizatorilor și colegilor din sistem pentru munca, seriozitatea și încrederea cu care contribuie la acest efort comun", a scris Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.