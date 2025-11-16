€ 5.0847
DCNews Stiri Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Data publicării: 12:25 16 Noi 2025

Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Autor: Dana Mihai

alexandru rogobete
 

Un număr de 5.374 de locuri şi posturi sunt scoase la concurs în cadrul admiterii în Rezidenţiat, a informat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Pentru acestea, s-au înscris 10.147 de candidaţi, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Tematica şi bibliografia sunt unice, fiind scoase la concurs 4.649 de locuri şi posturi pentru medicină, 464 pentru medicină dentară, iar 261 pentru farmacie.

Dintre cei 10.147 de candidaţi înscrişi, 6.956 au optat pentru medicină, 1.950 pentru medicină dentară, iar 1.241 pentru farmacie.

Cum se desfășoară concursul

Concursul se desfăşoară simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, identice în toate centrele, pe durata a patru ore.

Promovarea şi alegerea unui loc sau post sunt condiţionate de obţinerea a minimum 60% din punctajul maxim naţional, a menţionat Rogobete.

Citește și: Conferinţa "Covid-19 şi convergenţa bio-digitală", catalogată de Alexandru Rogobete drept "atac la siguranţa naţională"

"Astăzi este o zi importantă - nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că, astăzi, peste 5.374 de viitori medici, farmacişti şi stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor! Eu sunt un ministru tânăr - am 34 de ani - şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine", le-a transmis ministrul candidaţilor.

Investițiile în infrastructura medicală

El a evidenţiat investiţiile în infrastructura sistemului sanitar: construirea de spitale, modernizarea centrelor şi digitalizarea, subliniind că fără resursa umană toate acestea "rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine".

Alexandru Rogobete a adăugat că România are "probleme vechi", "ignorate prea mulţi ani", legate de "cultul mentoratului şi cultul discipolului". În acest sens, a subliniat importanţa susţinerii medicilor tineri.

"Lucrurile nu se pot schimba peste noapte şi ştiu că înţelegeţi asta. Dar, vă promit că, la fel cum am spus adevărul de fiecare dată, îl spun şi acum: prea mulţi vă consideră doar 'rezidenţi', doar 'începători', doar 'tineri care trebuie să tacă', însă fără voi nu ne putem face bine! Vă sunt alături şi mă bazez pe voi! Este greu pentru unii să accepte că, indiferent câtă experienţă ai, indiferent ce funcţie sau titulatură porţi, oricât de mare profesor eşti, dacă nu ai lângă tine discipoli, eşti doar o formă fără fond", a punctat ministrul.

Citește și: Investițiile în sănătate prin PNRR au crescut cu 73,6% din iunie până în octombrie. Anunțul ministrului Alexandru Rogobete

El i-a asigurat pe viitorii medici rezidenţi, farmacişti şi stomatologi de toată înţelegerea şi tot sprijinul său.

Schimbările legislative în curs

"O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma - toate cu un singur scop: normalitate, echilibru şi respect. Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătăţii. Despre puterea de a face bine", a precizat el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rogobete
rezidentiat locuri
x close