€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 20:10 10 Noi 2025

Investițiile în sănătate prin PNRR au crescut cu 73,6% din iunie până în octombrie. Anunțul ministrului Alexandru Rogobete
Autor: Andrei Itu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres
 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că din luna iunie până în octombrie, plățile făcute prin PNRR au depășit 2 miliarde de lei.

Ministrul Alexandru Rogobete a sublinat că acest lucru reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară.

"Sănătatea oamenilor se construiește prin fapte, cu respect și încredere!

În luna octombrie, am continuat ritmul investițiilor, cu noi plăți prin PNRR pentru lucrări și dotări care modernizează sistemul medical din România.

Din luna iunie și până în octombrie, plățile realizate prin PNRR au depășit 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară. Este dovada că proiectele avansează, fondurile ajung acolo unde trebuie, iar efortul celor din sănătate este susținut prin investiții concrete", a transmis ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe o rețea socială.

Investiții concrete

În continuare, ministrul Alexandru Rogobete a punctat exact despre ce investiții concrete este vorba.

"Vorbim despre:

-modernizarea secțiilor de urgență și ATI,
-reducerea infecțiilor nosocomiale,
-dotarea ambulatoriilor și cabinetelor de medicină de familie,
-îmbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienți,
-construcția și reabilitarea spitalelor din întreaga țară.

Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că, atunci când lucrezi în echipă, SE POATE!
Le mulțumesc colegilor mei pentru implicare, profesionalism și pentru modul în care au înțeles că reformele se construiesc prin muncă, încredere și solidaritate.", a scris Alexandru Rogobete.

Ministrul Rogobete mulțumește medicilor, asistenților și întregului personal medical

"Totodată, vreau să le mulțumesc medicilor, asistenților și întregului personal medical, care duc zi de zi greul în spitale. Munca lor dă sens acestor investiții și reprezintă baza pe care construim un sistem de sănătate mai bun.

Un mesaj important pentru pacienți: nu sunteți singuri! Vă ascultăm, vă respectăm și vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, pentru că sănătatea este despre oameni. Încrederea ne face bine!", a mai transmis ministrul Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

Vezi și - Acces online la istoricul medical, rețete și programări. De când va fi disponibilă noua platformă digitală

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministrul sanatatii
spitale
pnrr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Restricții de circulație pe DN 1A, două nopți la rând, din cauza lucrărilor la Autostrada A0
Publicat acum 24 minute
Haos pe aeroporturile din SUA. Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian să revină la serviciu
Publicat acum 27 minute
Vremea până pe 23 noiembrie. De la temperaturi de primăvară, la ploi și răciri bruște
Publicat acum 48 minute
Tot ce trebuie să știi despre staţiunile balneare şi balneoclimatice din România, publicate în 12 ghiduri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Gabriela Firea: Taxa CASS pe pensii și concedii pentru creșterea copilului, „un eșec ridicol”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 11 ore si 53 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close