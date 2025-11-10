Investițiile în sănătate prin PNRR au crescut cu 73,6% din iunie până în octombrie. Anunțul ministrului Alexandru Rogobete

Ministrul Alexandru Rogobete a sublinat că acest lucru reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară.

"Sănătatea oamenilor se construiește prin fapte, cu respect și încredere!

În luna octombrie, am continuat ritmul investițiilor, cu noi plăți prin PNRR pentru lucrări și dotări care modernizează sistemul medical din România.

Din luna iunie și până în octombrie, plățile realizate prin PNRR au depășit 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară. Este dovada că proiectele avansează, fondurile ajung acolo unde trebuie, iar efortul celor din sănătate este susținut prin investiții concrete", a transmis ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe o rețea socială.

Investiții concrete

În continuare, ministrul Alexandru Rogobete a punctat exact despre ce investiții concrete este vorba.

"Vorbim despre:

-modernizarea secțiilor de urgență și ATI,

-reducerea infecțiilor nosocomiale,

-dotarea ambulatoriilor și cabinetelor de medicină de familie,

-îmbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienți,

-construcția și reabilitarea spitalelor din întreaga țară.

Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că, atunci când lucrezi în echipă, SE POATE!

Le mulțumesc colegilor mei pentru implicare, profesionalism și pentru modul în care au înțeles că reformele se construiesc prin muncă, încredere și solidaritate.", a scris Alexandru Rogobete.

Ministrul Rogobete mulțumește medicilor, asistenților și întregului personal medical

"Totodată, vreau să le mulțumesc medicilor, asistenților și întregului personal medical, care duc zi de zi greul în spitale. Munca lor dă sens acestor investiții și reprezintă baza pe care construim un sistem de sănătate mai bun.

Un mesaj important pentru pacienți: nu sunteți singuri! Vă ascultăm, vă respectăm și vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, pentru că sănătatea este despre oameni. Încrederea ne face bine!", a mai transmis ministrul Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

