Politica

DCNews Politica Nicușor Dan, mesaj după investigația Recorder despre justiție: Îi invit pe toți magistrații să-mi scrie direct
Data actualizării: 17:43 10 Dec 2025 | Data publicării: 17:20 10 Dec 2025

Nicușor Dan, mesaj după investigația Recorder despre justiție: Îi invit pe toți magistrații să-mi scrie direct
Autor: Iulia Horovei

Nicușor Dan Președintele Nicușor Dan - Foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, la documentarul Recorder despre justiție.

Președintele a reacționat la documentarul Recorder despre sistemul de Justiție din România, în care se prezintă mai multe mărturii din interiorul sistemului. Concret, despre cum mai multe dosare de corupție „au fost îngropate” în ultimii ani.

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a scris președintele Nicușor Dan, miercuri, pe rețelele de socializare.

Citește și: A fost judecătorul Laurențiu Beșu, din investigația Recorder, ”ofiţer la doi şi-un sfert”? Curtea de Apel București, reacție dură

Nicușor Dan: „Lupta anticorupție s-a redus dramatic, are influență politică”

„În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante. În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele. Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate.

  • Cine strânge probele și cine face sesizările?
  • De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp?
  • Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim?
  • Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim?
  • De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?
  • De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”, a mai punctat el.

Președintele îi invită pe magistrați la discuție

Nicușor Dan i-a invitat pe toți magistrații să-i transmită problemele cu care se confruntă în sistemul de justiție, spunând că e dispus să se implice în această speță: 

„Așa cum am spus, am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință. E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii”. 

