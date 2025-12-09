€ 5.0897
DCNews Politica Soluția ministrului Daniel David ca elevii să nu mai vadă temele pentru acasă "o corvoadă"
Data actualizării: 19:16 09 Dec 2025 | Data publicării: 19:16 09 Dec 2025

Soluția ministrului Daniel David ca elevii să nu mai vadă temele pentru acasă "o corvoadă"
Autor: Andrei Itu

daniel-david Daniel David - Foto: Agerpres
 

Ministrul Daniel David a explicat ce s-ar putea face astfel încât elevii "să aprecieze și să nu le fie frică de tema pentru acasă".

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, consideră că temele pentru acasă date elevilor trebuie să fie diferenţiate astfel încât aceştia să le aprecieze şi să nu le perceapă ca "pe o corvoadă".

Și-ar putea termina temele într-o oră elevii din învățământul primar?

Întrebat dacă elevii din învăţământul primar şi-ar putea termina temele într-o oră, David a răspuns: "Nimeni nu-i opreşte pe profesori, împreună cu părinţii, să gândească temele suplimentare, care însă sunt facultative. Şi dai teme suplimentare în funcţie de ce au nevoie copiii. (...) 

Eu cred că dacă până acum a fost suficientă (o oră - n.red.) şi ar fi trebuit să fie suficientă... Poate fi gândită măsura astfel încât să fie un timp suficient. Fă celelalte lucruri în timpul orelor. Ai tema suplimentară, acolo nu există limite. Dă teme diferenţiate, astfel încât copilul să aprecieze tema, să nu se teamă de tema pentru acasă, să nu fugă şi să nu o vadă ca pe o corvoadă", a declarat Daniel David, marţi, la Parlament.

Daniel David a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă 

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat, pe data de 5 noiembrie 2025, ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar.

"Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferenţiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei, tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferenţiată, pentru activităţi de recuperare sau de pregătire pentru performanţă. La nivelul educaţiei timpurii şi la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă. Timpul total alocat la învăţământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră. Pentru toate celelalte niveluri de învăţământ preuniversitar, temele obligatorii pentru acasă nu pot depăşi 2 ore", a transmis Ministerul Educaţiei într-un comunicat.

Vezi și - Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

Ce prevede o altă măsură

Altă măsură prevede că tema pentru acasă la o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învăţare (modul).

În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial. An de an se va colecta feedbackul elevilor şi al părinţilor despre utilitatea şi eficienţa temelor pentru acasă, se mai arată în ordinul ministrului Educaţiei, potrivit Agerpres.

Vezi  și - Daniel David: Temele pentru acasă - o corvoadă. Reducerea inechităților din sistemul de educație 

daniel david
teme acasa
minister educatie
