Mesaj de la vârful Iranului: Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor, cu excepția navelor americane și israeliene
Data publicării: 08:14 15 Mar 2026

Mesaj de la vârful Iranului: Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor, cu excepția navelor americane și israeliene
Autor: Bogdan Bolojan

petrolier-pe-mare_50453000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Oleksandr Ryzhkov

Iranul a transmis că una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, strâmtoarea „Ormuz”, rămâne deschisă pentru traficul internațional, însă nu și pentru navele Statelor Unite și ale Israelului.

Declarația a fost făcută de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu acordat postului MS NOW și preluat de Jerusalem Post, în contextul tensiunilor crescute din regiunea Golfului Persic.

Oficialul iranian a respins ideea că Teheranul ar încerca să blocheze complet acest coridor strategic de transport și a insistat că majoritatea navelor comerciale continuă să traverseze zona fără restricții.

Potrivit lui Araghchi, decizia autorităților iraniene vizează exclusiv navele care aparțin Statelor Unite și Israelului. În rest, traficul maritim internațional nu este vizat de restricții.

Ministrul iranian a mai precizat că multe petroliere și nave comerciale continuă să circule prin strâmtoarea „Ormuz”, deși unele companii maritime aleg să evite temporar zona din cauza tensiunilor de securitate. El a susținut că aceste temeri nu ar avea legătură directă cu acțiunile Iranului.

„Numeroase nave continuă să traverseze strâmtoarea”, a declarat oficialul iranian, sugerând că traficul global nu a fost oprit.

Reacția lui Donald Trump

Declarațiile Teheranului vin după ce președintele Donald Trump a acuzat Iranul că încearcă să limiteze accesul prin strâmtoarea „Ormuz”, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că Statele Unite, alături de alte state afectate de situația din zonă, ar putea trimite nave militare pentru a menține ruta maritimă „deschisă și sigură”.

Liderul american a menționat mai multe țări care ar putea avea interese majore în securitatea acestei rute comerciale, printre care China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit și a anunțat că acestea ar putea contribui la eforturile de protejare a traficului maritim prin trimiterea de nave militare în zonă. 

Strâmtoarea „Ormuz” reprezintă unul dintre cele mai strategice puncte maritime ale lumii. Aceasta leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian și este folosită zilnic de petroliere și nave comerciale care transportă resurse energetice din statele producătoare de petrol din Orientul Mijlociu către piețele din Asia, Europa și America de Nord.

