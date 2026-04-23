DCNews Stiri Noi detalii despre starea de sănătate a liderului suprem iranian: Cum se simte după intervențiile chirurgicale
Data actualizării: 20:49 23 Apr 2026 | Data publicării: 20:49 23 Apr 2026

Noi detalii despre starea de sănătate a liderului suprem iranian: Cum se simte după intervențiile chirurgicale
Autor: Elena Aurel

mojtaba khamanei Noul ghid suprem iranian, Mojtaba Khamenei. Foto: Agerpres

Mojtaba Khamenei a fost rănit grav într-un bombardament la începutul războiului. Iată care este starea de sănătate a acestuia în prezent.

Noul ghid suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a fost grav rănit într-un bombardament israelian la începutul războiului, în care a fost ucis şi tatăl său, dar acum este "lucid şi activ", potrivit publicaţiei New York Times (NYT), citată joi de AFP şi Agerpres. 

Conform cotidianului, care citează mai mulţi responsabili iranieni sub rezerva anonimatului, el a delegat puterea decizională, "cel puţin pentru moment", unor generali ai Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata ideologică a Republicii islamice.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian în prima zi a războiului pe 28 februarie, nu a fost văzut în public de la numirea sa în calitate de ghid suprem şi nu a comunicat public decât prin declaraţii scrise.

Deşi ar fi "grav rănit" (în cursul atacului din 28 februarie), el rămâne lucid şi activ", a indicat New York Times.

"El a suferit trei intervenţii chirurgicale la un picior şi urmează să i se pună o proteză. El a fost operat de asemenea la o mână şi îşi recapătă treptat capacitatea de a o folosi. Faţa şi buzele sale au suferit arsuri grave, ceea ce îl face să vorbească cu dificultate", a continuat cotidianul, care afirmă că a intervievat patru responsabili iranieni, sub rezerva anonimatului, despre starea sănătăţii acestuia.

VEZI ȘI: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă

Mojtaba Khamenei, ascuns într-o locație secretă sub supraveghere medicală

Mojtaba Khamenei se află într-un loc secret, înconjurat de medici şi de o echipă medicală, între care preşedintele Masoud Pezeshkian, el însuşi chirurg-cardiolog, precum şi ministrul iranian al sănătăţii, potrivit publicaţiei.

Liderul iranian nu primeşte vizite din motive de securitate, dar primeşte mesaje scrise de mână, "introduse în plicuri sigilate, iar apoi transmise prin curieri care utilizează autostrăzi şi drumuri secundare, în maşină sau cu motocicleta, până când ajung la ascunzătoarea sa", adaugă NYT.

Potrivit New York Times, Gardienii Revoluţiei ar considera războiul cu SUA şi Israelul drept o "ameninţarea pentru supravieţuirea regimului", ameninţare care este de acum sub control. De asemenea, li s-a încredinţat strategia militară, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz. 

VEZI ȘI: Nave atacate de Iran în Strâmtoarea Ormuz. Regimul terorist sfidează declarațiile lui Trump

