Guvernul Tomac nu este deloc unul rău. De ce este mai bun decât cel precedent / Analiza lui Chirieac

Sursa: Agerpres

Bogdan Chirieac susține că viitorul guvern condus de Eugen Tomac nu este unul slab și ar putea fi chiar mai bun decât cel anterior.

Premierul desemnat Eugen Tomac a început, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii susţinerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să-l propună.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect la România TV. Acesta a explicat că viitorul cabinet al lui Eugen Tomac este format din persoane competente și cu experiență în domeniile lor. Potrivit analistului politic, guvernul propus nu pare a fi unul slab, ci unul chiar mai bun decât cel anterior.

„Văzând noile nume, pare că Eugen Tomac și-a format un cabinet cu oameni de încredere și buni în domeniile lor”, a spus jurnalista Marilena Nedelcu.

„Da, așa mi se pare și mie, că nu e deloc un guvern rău. Nu am senzația că e un guvern care să nu facă față, iar din multe puncte de vedere, cred că e un guvern mai bun decât cel pe care l-am avut până acum.

Sunt câteva personalități în care eu am încredere. La Externe, la Agricultură - rectorul ASE-ului, la Sănătate - Cătălin Cîrstoiu, la Dezvoltare - Vladimir Ionaș, sociolog tânăr, puternic, și mai sunt situații în care putem avea încredere”, a spus Bogdan Chirieac.

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„Guvernul va trece, dar să vedem cât va rămâne”

Analistul politic este de părere că Victor Ponta își va face simțită influența în noua formulă politică. Potrivit acestuia, Guvernul Tomac are șanse să treacă în Parlament, însă rămâne de văzut cât va rezista, având în vedere nemulțumirile existente în interiorul PSD și PNL.

„Referitor la majoritate, această nouă formațiune unită în Parlament, cu Victor Ponta și cu neafiliații, le-ar mai trebui totuși pentru majoritate și voturile UDMR sau sunt de ajuns acestea?”, a întrebat Marilena Nedelcu.

„Neafiliații sunt în jur de 80 de persoane, iar Victor Ponta, care a trecut la grupul parlamentar „Uniți pentru România”, își va face simțită prezența. De altfel, dacă va continua să refacă partidul pe care l-a avut, Pro România, sau se va numi altfel - Uniți pentru România - scena politică din România se va îmbunătăți considerabil. Ponta știe ce trebuie făcut pentru a scoate România din situația actuală.

Opinia mea fermă - poate mă înșel, dar asta e opinia mea - este că Guvernul Tomac va trece. Nicușor Dan nu a așteptat o lună degeaba. L-a nominalizat pe Eugen Tomac atunci când era sigur că guvernul va trece.

Guvernul va trece, dar să vedem cât va rămâne. Sunt mari nemulțumiri la PSD și PNL”, a spus Bogdan Chirieac.

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„PNL-ul e cel mai frustrat”

Bogdan Chirieac a explicat că PNL ar fi cea mai afectată formațiune de actualele tensiuni politice generate în jurul lui Ilie Bolojan. În opinia sa, noul guvern nu ar trebui privit cu așteptări mari, ci mai degrabă ca o soluție de avarie, capabilă să gestioneze probleme punctuale, în contextul situației economice dificile în care se află țara.

„Cum credeți că vor fi discuțiile de astăzi ale premierului desemnat cu partidele? L-am văzut venind deja la PNL, apoi vor urma PSD și USR”, a spus Marilena Nedelcu.

„PNL-ul e cel mai frustrat. Acolo au rupt totul pentru o singură persoană, pentru Ilie Bolojan. Deci PNL-ul are cea mai mare problemă, din punctul ăsta de vedere. Nu că PSD-ul nu ar avea. Totuși ei erau la masă, se certau, dar erau la masă. Acum, sunt la masă prin proxy.

Să nu credeți că tehnocrații vor putea să facă ce vor dânșii. Trebuie să ai tot timpul partidele politice în spate, altfel nu îți trece nimic în Parlament.

De altfel, soluția e de rezervă, adică să nu ne așteptăm la minuni din partea acestui guvern, că nu se vor întâmpla. Poți să stingi niște focuri, iar situația economică în care ne-a lăsat Bolojan este dezastruoasă”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.