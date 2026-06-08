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Eugen Tomac începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea Guvernului

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 08 Iun 2026
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eugen tomac la cotroceni
Foto: Agerpres

Eugen Tomac a început seria consultărilor politice cu partidele parlamentare.

Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii susţinerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 şi cu PSD de la ora 17:00.

Consultările se vor desfăşura la sediile formaţiunilor politice.

Totodată, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare.

Discuţiile cu formaţiunile parlamentare vor continua şi marţi după un program care urmează să fie comunicat, a mai precizat sursa citată.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, potrivit Agerpres. 

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