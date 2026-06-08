Sondaj IRSOP: Românii nu cred că o vor duce mai bine nici în 5 ani. Pesimismul prăbușește consumul și investițiile

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Românii nu cred că o vor duce mai bine nici în 5 ani, conform unui sondaj IRSOP.

Prețuri și venituri



78% dintre români cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni, față de 76% în aprilie. Doar 13% cred că prețurile vor rămâne la fel.



67% spun că veniturile lor vor rămâne la fel sau vor scădea, față de 63% în aprilie. Numai 32% se așteaptă la creșterea veniturilor.



Consum



61% dintre români cumpără mai puțin decât anul trecut pentru consumul curent, în creștere de la 55% în aprilie. Doar 10% spun că au crescut cumpărăturile.



Ce cheltuieli mai au în plan



45% – pregătirea profesională proprie sau a copiilor.

44% – economii pentru situații neprevăzute.

31% – vacanță în străinătate.

20% – cumpărarea unei mașini.

8% – cumpărarea unei locuințe.

8% – cumpărarea unui teren.



Piața muncii



26% dintre angajați consideră că locul lor de muncă este în pericol, față de 23% în aprilie. 82% spun că locurile de muncă se găsesc greu în localitatea lor.



Nivelul de trai



73% cred că peste un an vor trăi mai prost, față de 68% în aprilie. Doar 14% cred că vor avea un nivel de trai mai bun peste un an.



Perspective pe termen lung



52% cred că peste cinci ani vor trăi mai prost, în creștere de la 45% în aprilie. 35% cred că nivelul de trai va fi mai bun.



Leul

60% cred că leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Doar 22% cred că moneda națională se va aprecia.





Institutul avertizează că așteptările inflaționiste se mențin de patru luni peste 75%; consumul continuă să scadă; teama de șomaj rămâne ridicată; încrederea economică este la un nivel extrem de scăzut; viitorul guvern va fi obligat să combată inflația, să evite recesiunea și să refacă încrederea populației în economie.

Vedeți aici sondajul integral: https://www.dcnews.ro/pictures/documents/2026/06/08/24-Sondaj-IRSOP-8-iunie-2026.pdf