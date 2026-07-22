Noi scumpiri la pompă în România, după blocarea exporturilor de petrol din Kazahstan

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres

România este vulnerabilă după blocarea exporturilor de petrol din Kazahstan. Carburanții s-au scumpit, miercuri.

Motorina a ajuns să coste miercuri 9,64 lei pe litru în stațiile Petrom, 9,65 lei la Lukoil, 9,70 lei la Rompetrol, OMV și MOL, conform datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților.

Benzina are prețul de 8,87 lei pe litru la Petrom și 8,93 lei pe litru la MOL, Rompetrol și OMV.

De unde vin noile probleme / scumpiri la pompă



Noile probleme vin deja pe un fond problematic cauzat de războiul din Iran care au dus la închiderea strâmtorii Ormuz.

Operațiunile de încărcare a petrolului la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium – CPC) au fost suspendate după ce două petroliere care transportau țiței kazah au fost atacate cu drone pe 19 iulie, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Astana Times.

Conform publicației, petrolierele ASIA și NISSOS IOS încărcau petrol extras în Kazahstan în condițiile în care au fost atacate la terminalul CPC de la Marea Neagră. Ambele nave aveau echipaje multinaționale, dar nu s-au înregistrat victime.

Kazahstan spune că este periculos la livrările să continue

Ca urmare acestui episod, operațiunile de încărcare a petrolului au fost suspendate, autoritățile din Kazahstan susținând că este prea periculos ca livrările să continue.

Conducta CPC este principala rută de export pentru țițeiul kazah, transportând cea mai mare parte a exporturilor de petrol către portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră. De acolo, sunt expediate către piețele internaționale, inclusiv spre România.

Petrolul din Kazahstan reprezintă jumătate din necesarul intern de petrol al României



În 2025, România și-a acoperit 77% din necesarul de țiței din import. Restul a provenit din producția internă. Din aceste importuri, aproape 63% au venit din Kazahstan, fapt care face această țară principalul furnizor de țiței al României. Prin urmare, sistarea livrărilor din Kazahstan este un deficit de 50% din necesarul intern.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte importante asupra aprovizionării rafinăriilor din România și, implicit, asupra pieței carburanților”, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Dacă blocajul CPC se suprapune cu restricții în Strâmtoarea Ormuz și continuarea atacurilor asupra transportului maritim cel puțin două săptămâni, nu este exclus ca motorina în România să meargă spre pragul de 10,5 – 11 lei/l”, a continuat Chisăliță.

Între timp, cotațiile petroliere au creascut și ele, afectate de situația din Strâmtoarea Ormuz, unde tranzitul navelor petroliere este oprit. Țițeiul Brent, de referință pe piața europeană, a ajuns miercuri să coste peste 94 de dolari pe baril, cu 4% mai mult față de ziua precedentă.