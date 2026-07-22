România, în top 3 scumpiri la carburanți în UE. Prețurile au crescut cu peste 23% într-un an

Foto: Pixabay

România se află printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți, arată datele Eurostat.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu în UE în iunie 2026 față de aceeași lună din 2025, iar România se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri, potrivit Eurostat.

Eurostat: Carburanții s-au scumpit în toate statele UE, dar ritmul creșterilor încetinește

Potrivit oficiului european de statistică, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal a crescut în toate ţările membre UE, dar este vorba totuşi de creşteri mai mici decât în luna mai, când preţul mediu din UE a înregistrat un salt de 20,7% iar patru ţări membre au înregistrat majorări de peste 30%.

În luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025, cele mai mari creşteri de preţuri la combustibili şi lubrifianţi pentru transportul personal au fost înregistrate în Bulgaria (26%), Lituania (23,5%) şi Romania (23,1%). La polul opus, cele mai mici creşteri de preţuri au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) şi Polonia (5,8%).

De la o lună la alta, consumatorii din UE au beneficiat, în medie, de o scădere de 6,4% a preţurilor la motorină şi una de 4,2% la benzină, în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026.

Preţurile la motorină au scăzut în toate ţările UE, în luna iunie 2026 față de mai 2026

Conform Eurostat, preţurile la motorină au scăzut în toate ţările UE, în luna iunie 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari scăderi au fost în Cehia (minus 11,3%), Polonia (minus 9,7%) şi Bulgaria (minus 9,4%), iar cele mai mici au fost în Ungaria (minus 0,6%), Italia (minus 1,4%) şi Slovenia (minus 1,6%).

În ceea ce priveşte preţurile la benzină, Cipru (0,7%) şi Italia (0,5%) au fost singurele state UE care au înregistrat creşteri în luna iunie, comparativ cu luna mai. Restul ţărilor au înregistrat scăderi de preţuri, cele mai mari fiind în Suedia (minus 7,8%), Belgia (minus 7,0%) şi Polonia (minus 6,6%).

În România, conform Eurostat, preţurile la motorină şi benzină au scăzut cu aproape 4% în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026, notează Agerpres.

VEZI ȘI - Noi scumpiri la pompă în România, după blocarea exporturilor de petrol din Kazahstan