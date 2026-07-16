Nuclearelectrica: Acționarii au respins reevaluarea strategiei de dezvoltare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR)

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești

Nuclearelectrica și RoPower Nuclear vor continua demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR.

Acționarii societății au votat, miercuri, împotriva inițierii unor demersuri de reevaluare a strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici, aprobată în 2022.

'Nuclearelectrica anunță că a luat act de hotărârea adoptată de acționarii societății, inclusiv de acționarul majoritar, Ministerul Energiei (Hotărârea nr. 5/15.07.2026), de respingere a punctului 9 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 15 iulie 2026, și anume respingerea punctului privind 'Aprobarea inițierii unor demersuri de evaluare a oportunității privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobată prin HAGOA nr. 8/22.09.2022', se arată într-un comunicat al companiei.

Nuclearelectrica a supus aprobării acționarilor săi, în ședința Adunării Generale a Acționarilor de miercuri, inițierea unor demersuri de reevaluare a strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), prin extinderea analizei și asupra altor tehnologii SMR și extinderea listei amplasamentelor posibile (în cazul unei decizii de multiplicare).

Potrivit companiei, intenția a fost aceea ca acționarii să aprobe efectuarea unui benchmarking de tehnologii și scenarii multiple, în baza dezvoltărilor tehnologice recente, pentru a sta la baza unui proces decizional informat, care să conducă la soluția cea mai avantajoasă pentru România, având în vedere că o serie de condiții asociate Deciziei Finale de Investiții (FID) în Proiectul Doicești nu au putut fi îndeplinite din considerente care nu au ținut nici de Nuclearelectrica, nici de compania de proiect RoPower Nuclear S.A.

'Cu responsabilitate ridicată față de tipul proiectului și protejarea intereselor SNN și RoPower Nuclear, aceste condiții au decurs, de asemenea, din statutul proiectului, de FOAK (First-Of-A-Kind), respectiv primul proiect de acest tip realizat la această scară și în acest context de reglementare și piață - statut care impune, prin natura sa, un grad de complexitate tehnică, operațională și financiară mai ridicat decât în cazul unor proiecte replicate.

Acest mecanism, confirmat că necesar și de către Ministerul Energiei, reprezintă o condiție esențială tocmai pentru a gestiona riscurile specifice unui proiect FOAK, precum cel de la Doicești, aspect confirmat și de Ministerul Energiei, pentru care nu există un istoric de operare sau o bază de referință comercială consolidată. Securitatea este și vă fi întotdeauna prioritate absolută', se precizează în comunicat.

Asigurarea că Nuclearelectrica și RoPower Nuclear de robustețea tehnologiei în operare

Obiectivul Nuclearelectrica și RoPower Nuclear a fost ca Romania să se asigure, în mod obiectiv, cert, de robustețea tehnologiei în operare, suplimentar celei rezultate din analiza tehnică, aspect care implică asumarea egală a responsabilității de către părți, din punct de vedere tehnic, operațional, financiar.

'Întrucât votul acționarilor Nuclearelectrica din data de 15 iulie 2026 a fost unul 'împotrivă', acest aspect implică continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului, aprobate în septembrie 2022, aspect pe care, de altfel, propunerea de reevaluare a Strategiei supusă aprobării acționarilor noștri îl includea în mod expres. Prin urmare, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear vor continua, conform aprobării acționarilor din februarie 2026, demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și Acordului Cadru, în paralel, cu discuțiile cu reprezentanții statului român pentru oportunitatea îndeplinirii celorlate condiții, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de acționarul majoritar, Ministerul Energiei', subliniază documentul citat.

Nuclearelectrica și RoPower Nuclear sunt în discuții cu Ministerul Energiei asupra acestor condiții și asupra aspectelor de susținere financiară a proiectului SMR post FID (post îndeplinire condiții), însă aceste discuții nu au avut niciun rezultat concret.

Se respinge înființarea unei fundații

Totodată, în AGA de miercuri, acționarii au respins propunerea de aprobare a înființării, de către SNN, în calitate de unic fondator, a unei fundații.

'Nuclearelectrica își exprimă regretul pentru votul de respingere a acestui punct al ordinii de zi de către acționarii societății, inclusiv de către Ministerul Energiei, având în vedere posibilitatea de a avansa un proiect esențial pentru dezvoltarea pe termen lung a competențelor în industria nucleară, ținând cont de necesarul de personal format și specializat, dar și de atragerea de fonduri europene pentru formare profesională (aspect care se poate realiza prin intermediul unei fundații)', se mai arată în comunicat.

Proiectul SMR va continua să deruleze

Compania susține că realizează pregătirea de specialitate a personalului implicat în activitățile ce țin de securitatea nucleară într-o manieră responsabilă și va continua să procedeze astfel dar înființarea fundației ar fi servit unui scop mai extins, ar fi reprezentat un demers care servește întregului domeniu nuclear și ar fi reprezentat o modalitate prin care s-ar implica în acest proces atât Nuclearelectrica, cât și instituții de învățământ superior, mediul academic, institute de cercetare etc.

'În ceea ce privește solicitarea acționarului majoritar de convocare a Adunării Generale a Acționarilor cu informarea 'Nota de informare a acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. privind elementele ce fac obiectul concluziilor și recomandărilor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat la Societatea Nuclearelectrica S.A., emis de către Corpul de Control al Prim-Ministrului, că urmare a acțiunii de control derulate în perioada 15.10.2025-20.03.2026, menționăm că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, societatea vă efectua demersurile legale care se impun și vom informa transparent acționarii SNN cu privire la recomandările și concluziile raportului emis de către Corpul de Control al Prim-Ministrului. În același timp, dorim să asigurăm acționarii noștri că societatea va continua să deruleze proiectul SMR, ca și celelalte proiecte importante, potrivit aprobărilor date de acționarii noștri, respectând strategiile și aprobările acționarilor în vigoare', subliniază sursa citată.

Conform etapelor de informare asociate derulării proiectului, următoarea informare a acționarilor SNN, asupra evoluției proiectului, în baza strategiei aprobate inițial, va avea loc la nivelul lunii septembrie 2026. (Agerpres)