Riscurile retrogradării României la „junk”: Dobânzile ar putea exploda, avertizează Val Vâlcu

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O eventuală retrogradare a țării în categoria „junk” ar putea avea efecte majore asupra dobânzilor, avertizează jurnalistul Val Vâlcu.

Invitat la România TV, jurnalistul Val Vâlcu a comentat ancheta Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. În contextul amenzilor record aplicate celor 10 bănci, Val Vâlcu a avertizat că o eventuală retrogradare a României în categoria „junk” ar avea consecințe economice mult mai grave decât cele generate de presupusa înțelegere între aceste bănci.

Riscurile retrogradării României la „junk”

„(n.r. Persoanele prejudiciate) ar putea să deschidă procese civile pentru despăgubiri, poate o vor face. Dar ce se întâmplă dacă, din cauza acestui blocaj politic, România e retrogradată la junk? Se duc dobânzile la cer, vor plăti mult mai mult decât în cazul acestui fixing (n.r. aranjament) între bănci”, a spus jurnalistul Val Vâlcu, în direct la România TV.

„Putea statul român să prevină un astfel de fixing? Și-a luat măsurile ca să nu mai existe astfel de situații?”, a întrebat jurnalistul și moderatorul emisiunii, Dragoș Bistriceanu.

„Aici va soluționa instanța”, a răspuns Val Vâlcu, precizând ironic: „Sper să n-o facă așa cum s-a întâmplat în cazul Ciutacu. Există cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2, se pare, că sunt despăgubiri civile în cazuri de calomnie de 10-30.000 de lei. De aici pănâ la 3 milioane... Probabil pentru că (n.r. Oana Gheorghiu) este demnitar, reprezintă societatea”, a adăugat jurnalistul DCNews.

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