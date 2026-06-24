Vila lui Berlusconi, celebră pentru petrecerile cu politicieni și miliardari, vândută cu 350 milioane € unui șeic din Qatar

Sursa Foto: Facebook @Silvio Berlusconi, fost premier al Italiei

Moștenitorii lui Silvio Berlusconi au vândut Villa Certosa, reședința de lux din Sardinia asociată cu petrecerile și întâlnirile exclusiviste ale fostului premier italian.

Moştenitorii lui Silvio Berlusconi au convenit să vândă Villa Certosa, reşedinţa de lux din Sardinia a fostului prim-ministru italian, unei companii asociate cu familia conducătoare din Qatar, a dezvăluit o sursă familiarizată cu această tranzacţie, informează miercuri Reuters.

Compania Constellation Hotels Holding Ltd, deţinută de şeicul Jassim bin Hamad al Thani, a plătit aproximativ 350 de milioane de euro pentru acea proprietate vastă, situată pe Costa Smeralda, o zonă exclusivistă din Sardinia, a relatat presa locală.

Fininvest, holdingul familiei Berlusconi, a confirmat că una dintre companiile sale "a acceptat o ofertă fermă din partea unei entităţi străine pentru vânzarea Villa Certosa", fără să ofere însă detalii suplimentare.

Nici şeicul Jassim bin Hamad al Thani, nici compania Constellation Hotel Holding Ltd, înregistrată în Luxemburg, nu au putut fi contactaţi pentru a face declaraţii pe această temă.

Silvio Berlusconi, care a decedat în 2023, a estompat graniţele dintre politică, mass-media, afaceri şi excesele din viaţa privată. El a organizat celebrele sale petreceri "bunga bunga" în Villa Certosa, la care participau numeroase tinere aduse special cu avionul pentru acele evenimente.

Oaspeți celebrii și un vulcan artificial

Proprietatea se întinde pe aproximativ 120 de hectare, oferind o panoramă spectaculoasă asupra Mării Mediterane. Ea include vila principală şi clădirile anexe, cu aproximativ 126 de camere, piscine, un amfiteatru, o vastă colecţie de cactuşi şi un vulcan artificial care erupe la comandă. De asemenea, dispune de o grotă subterană în stilul James Bond, unde bărci de mici dimensiuni pot acosta în mod discret, la distanţă de privirile curioşilor.

Silvio Berlusconi a folosit vila pentru a primi numeroşi preşedinţi, prim-miniştri, miliardari şi vedete. Preşedintele rus Vladimir Putin a vizitat-o şi el, iar cele două fiice ale sale, pe atunci adolescente, ar fi petrecut vara acolo în anul 2002.

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a petrecut, de asemenea, o vacanţă în Villa Certosa împreună cu soţia sa, Cherie.

În 2009, cotidianul spaniol El Pais a publicat fotografii realizate în perimetrul reşedinţei, inclusiv o imagine nud cu fostul prim-ministru ceh Mirek Topolanek, fotografiat lângă una dintre piscine.

Vânzarea celebrei vile s-a produs în contextul unui efort mai amplu al celor cinci copii ai lui Berlusconi de a valorifica o parte din vastul portofoliu imobiliar pe care acesta l-a lăsat moştenire după moartea sa. De-a lungul anilor, presa a raportat de mai multe ori că Villa Certosa era pe punctul de a fi vândută, iar printre potenţialii cumpărători menţionaţi în diferite momente se numărau investitori spanioli, ruşi, chinezi şi saudiţi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Guvernul Giorgiei Meloni, al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei

