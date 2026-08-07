Informații de ultimă oră despre operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre. Prima a fost inundată. Ce urmează - FOTO

Foto cu rol ilustrativ. Sursa Facebook Apele Române

Primele două dintre cele patru barje care vor redirecționa o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche sunt scufundate controlat, vineri, 7 august, în cadrul intervenției de urgență a autorităților care încearcă să asigure alimentarea cu apă de răcire a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pentru evitarea necesității închiderii și a celui de-al doilea reactor.

După ce două zile la rând scufundarea celor patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche pentru asigurarea alimentarii cu apă de răcire a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost amânată, astăzi autoritățile au reluat operațiunea. Barjele au fost încărcate ieri cu tone de piatră, iar scufundarea lor se va face treptat, una câte una.

Potrivit ultimelor informații, în acest moment este inundată prima barjă, prin pompare. Apoi, aceasta va fi scufundată controlat. Aceeași procedură va fi aplicată și celei de-a doua barje. Scufundarea unei barje durează în jur de 3-4 ore.

Alte două barje sunt deja poziționate în linie, la aproximativ 300 de metri distanță de primele, dar acesta vor fi scufundate în cursul zilei de mâine, potrivit autorităților.

Foto: captură video

Apele Române, detalii despre operațiunea de scufundare a barjelor

Apele Române au oferit mai multe detalii despre cum este desfășurată această operațiune.

"Ieri a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi utilizate în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche.

În urma analizelor tehnice realizate de specialiști, a fost stabilită soluția optimă de amplasare a acestora, astfel încât efectul de redirecționare a curentului către brațul vechi al Dunării să fie maximizat.

Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe, în condiții de maximă siguranță. Fiecare operațiune este estimată să dureze între 3 și 4 ore.

Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Împreună, acestea vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Scopul intervenției este limitarea scăderii nivelului apei în zona Cernavodă și contribuția la menținerea condițiilor hidrologice necesare în această perioadă caracterizată de debite excepțional de scăzute ale Dunării", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Apelor Române.

De ce operațiunea de scufundare a barjelor a fost amânată de două ori

Operațiunea de scufundare a barjelor care vor redirecționa o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche este una complicată. Ea a fost amânată două zile consecutiv din cauza curenților foarte puternici din zona de confluență a brațelor Dunării.

De altfel, și astăzi operațiunea a înregistrat întârzieri de mai multe ore. Experții au făcut numeroase măsurători pentru a se asigura că scufundarea barjelor poate fi făcută în siguranță.

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Scufundarea barjelor nu rezolvă definitiv problemele de la Centrala Cernavodă

Deși operațiunea de scufundare a celor patru barje este una importantă, aceasta nu rezolvă definitv problemele de la Centrala Cernavodă, ci doar ne dă mai mult timp.

De altfel, autoritățile au avertizat deja că intervenția reprezintă o soluție de avarie, nu o soluție salvatoare a reactorului 2, de care depinde acum păstrarea în funcțiune a centralei, în contextul în care reactorul 1 este deja oprit. S-ar putea câștiga aproximativ două până la patru zile de apă pentru centrala nucleară, în condițiile în care debitul Dunării a atins valori minime istorice.

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Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Apele Române au anunțat că debitul Dunării la intrarea în țară este vineri, 7 august, de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare până miercuri, 12 august.

"Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va crește și va ajunge la 1450 mc/s cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -218 cm (același nivel ca în data de 3 august). Acest lucru înseamnă că au fost câștigate cel puțin 4 zile.

De asemenea, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august și se va menține staționar. Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm pe zi, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi. Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autoritățile au reușit să câștige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuate de Forțele Armate Române și operațiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și, împreună cu toate instituțiile implicate, continuă implementarea măsurilor tehnice necesare pentru diminuarea efectelor generate de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării" se arată într-un comunicat emis de Apele Române.

Foto: Facebook Apele Române

Reamintim că Ministerul Energiei le recomandă consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august 2026, pentru a diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al Dunării.