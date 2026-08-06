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Intervenție de urgență în Bragadiru, Ilfov: Mai multe persoane intoxicate cu gaze într-un canal tehnic

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Aug 2026
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accident ambulanta 112
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Salvatorii au intervenit, joi, pe strada Puşcaşului din Bragadiru, Ilfov, pentru acordarea primului ajutor medical ca urmare unei scăpări de gaze într-un canal tehnic.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au intervenit, joi după-amiază, pe strada Pușcașului din Bragadiru, Ilfov, pentru acordarea primului ajutor, precum și gestionarea unei scăpări de gaze într-un canal tehnic.

Trei oameni intoxicați cu gaze într-un canal tehnic din Bragadiru. Doi au fost găsiți inconștienți

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Puşcaşului din localitatea Bragadiru, județul Ilfov, pentru acordarea primului ajutor medical ca urmare unei scăpări de gaze într-un canal tehnic. 

La sosirea primelor echipaje de pompieri o persoană s-a autoevacuat și alte două persoane se aflau în stare de inconștiență.

Cele două persoane au fost extrase de către echipajele de pompieri, ulterior fiind aplicate manevre de resuscitare.

În momentul de față toate cele trei victime sunt conștiente și au fost transportate la spital după cum urmează:

- două victime la Spitalul Universitar de Urgență București
- o victimă la Spitalul Bagdasar Arseni

În momentul de față echipajele din cadrul furnizorului de gaze fac verificări la fața locului”, a transmis ISUBIF.

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