China vrea să cartografieze planeta Marte cu tehnologii de ultimă generație până în 2028

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China pregătește o hartă geologică de ultimă generație a planetei Marte, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028 și să ofere noi date despre evoluția „Planetei Roșii”.

China intenţionează să finalizeze o hartă geologică de ultimă generaţie a planetei Marte până la sfârşitul anului 2028, urmărind să reconstituie trecutul "Planetei roşii" marcat de prezenţa apei şi să introducă un sistem chinezesc de catalogare a timpului geologic marţian, informează luni agenţia de presă Xinhua.

Zhurong, roverul pe care China l-a plasat cu succes pe Marte în anul 2021 în cadrul misiunii Tianwen-1, a oferit noi indicii cu privire la istoria apei pe această planetă: un vast ocean antic exista încă pe Marte în urmă cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, iar inundaţii de scurtă durată au avut loc, probabil, cu 1,6 miliarde de ani în urmă. Aceste descoperiri, care contribuie la completarea lacunelor ce există în lanţul de dovezi privind modul în care a evoluat climatul străvechi al planetei Marte, vor fi integrate în noua hartă.

Pe această bază, noua hartă va prezenta o schemă chineză de divizare a timpului geologic marţian. Cronologia actuală împarte istoria planetei Marte în perioadele Noachian, Hesperian şi Amazonian, definite mai degrabă prin densitatea craterelor vizibile decât prin date absolute. China urmăreşte ca noua sa schemă să devină un standard acceptat la nivel internaţional, a declarat Hou Zengqian, membru al Academiei Chineze de Ştiinţe şi cercetător-şef al misiunii spaţiale Tianwen-3.

Inteligenţa artificială (AI) va juca un rol central în interpretarea datelor

Proiectul va utiliza în principal datele furnizate de misiunea Tianwen-1, completate cu informaţii provenite de la sondele spaţiale ale Statelor Unite şi ale ESA (Agenţia Spaţială Europeană) care au explorat Marte, permiţând astfel integrarea datelor obţinute de pe orbită şi a celor colectate de la sol. Prin combinarea imaginilor, a spectrelor şi a datelor radar, gravitaţionale şi magnetice, va fi creată astfel o bază de date globală, care corelează multiplele câmpuri fizice ale "Planetei Roşii".

Inteligenţa artificială (AI) va juca un rol central în interpretarea acestor date: expertiza geologilor va fi integrată în modele de mari dimensiuni prin intermediul unor sisteme bazate pe reguli, pentru a asigura caracterul explicabil al rezultatelor, în timp ce tehnicile de atenţie multi-scală vor facilita extragerea progresivă a caracteristicilor, pornind de la identificarea locală a mineralelor şi ajungând până la delimitarea unităţilor tectonice la scară globală.

Rezultatele proiectului, care ar trebui să fie finalizate până la sfârşitul anului 2028, includ o hartă geologică a planetei Marte la scara 1:5 milioane, o hartă a zonei de asolizare la scara 1:50.000 şi o serie de atlase tematice. Proiectul va lansa, de asemenea, prima hartă geologică inteligentă a planetei Marte din lume şi va oferi un model de referinţă pentru cartografierea viitoare a Lunii, a planetei Venus şi a asteroizilor.

Cartografierea geologică reprezintă o activitate fundamentală a institutului chinez mai sus menţionat de peste 70 de ani încoace, a declarat directorul acestuia, Yang Zhiming, hărţile realizate acoperind o gamă largă, de la reprezentări regionale şi naţionale până la cele ale Lunii şi, în prezent, ale planetei Marte. Această activitate, a explicat el, a oferit programului spaţial planetar al Chinei fundamentul ştiinţific necesar pentru a decide destinaţiile care urmau să fie explorate, obiectivele explorării şi raţiunile din spatele acestor alegeri, conform Agerpres.

Încercarea istorică a Chinei de a aduce mostre de pe Marte pe Pământ

Mai mult, încercarea istorică a Chinei de a aduce mostre de pe Marte pe Pământ ar putea fi lansată în 2028, cu doi ani mai devreme decât s-a declarat anterior.

Misiunea Tianwen-3 a țării ar urma să efectueze două lansări „în jurul anului 2028” pentru a preleva mostre de pe Marte, a declarat Liu Jizhong, șeful misiunii, la un eveniment dedicat explorării spațiului îndepărtat, desfășurat în 2024 în provincia Anhui din estul Chinei.

Lansarea planificată pentru această misiune este mai ambițioasă decât ținta din 2030 anunțată de oficialii spațiali la începutul acestui an, deși calendarul a fluctuat în ultimii ani. O lansare în 2028 pare să revină la un plan descris în 2022 de un om de știință senior implicat în programul Tianwen, un profil de misiune care ar aduce mostrele înapoi pe Pământ până în 2031.

Planurile chinezilor au loc în contextul în care un efort comun al NASA și al Agenției Spațiale Europene pentru prelevarea mostrelor de pe Marte este încă evaluat, pe fondul preocupărilor legate de buget, complexitate și riscuri. Agenția spațială americană, care a aterizat pentru prima dată pe Marte acum câteva decenii, a declarat că analizează planuri mai rapide și mai accesibile pentru a obține rezultate într-un timp mai scurt, comparativ cu un plan care ar fi returnat mostrele în 2040.

Să devină prima țară care aduce mostre de pe Marte ar fi o realizare semnificativă pentru ambițiosul program spațial al Chinei și pentru "visul etern" declarat de liderul Xi Jinping de a transforma țara într-o putere spațială.

Progresele Chinei, inclusiv misiuni lunare fără echipaj și stabilirea propriei sale stații spațiale orbitale, vin în contextul în care Statele Unite și alte țări și-au intensificat propriile programe spațiale, pe fondul unui interes tot mai mare pentru accesul potențial la resurse și beneficiile științifice ale explorării lunare și a spațiului îndepărtat.

O prioritate cheie a misiunii Tianwen-3 a Chinei va fi căutarea urmelor de viață pe Marte. Misiunea va încerca, de asemenea, să realizeze progrese tehnice în prelevarea de mostre de pe suprafață, decolarea și ascensiunea de pe suprafața marțiană, precum și întâlnirea unei nave spațiale în orbita lui Marte, a declarat Liu săptămâna trecută, conform presei de stat chineze.

Într-un interviu separat pentru CGTN, divizia internațională a televiziunii de stat chineze, Liu a subliniat provocările legate de această misiune, care este planificată să implice două lansări inițiale de rachete și o lansare fără precedent pentru a returna mostrele.

„Misiunea de întoarcere necesită o lansare de pe suprafața lui Marte. Este, de fapt, o lansare mică de rachetă, așadar, va fi foarte dificil să asigurăm că întregul zbor este fiabil,” a spus el.

China va colabora la nivel internațional în cadrul acestei misiuni, inclusiv transportând încărcături utile ale altor țări și împărtășind mostre și date, precum și planificând cercetări viitoare pe Marte, a mai declarat Liu.

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