Au fost descoperite primele urme de T. rex

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Șirul de urme de Tyrannosaurus rex (T. rex) cu o lungime de aproximativ 7 metri, format din patru amprente cu trei degete, două de picior stâng și două de picior drept, datează de acum 66,5 milioane de ani.

Prima serie cunoscută de urme lăsate de un Tyrannosaurus rex (T-rex) adult a fost descoperită în Dakota de Nord de către o echipă de oameni de știință, scrie The Guardian.

Șirul de urme, alcătuit din patru amprente cu trei degete, două de picior stâng și două de picior drept, a fost identificat anul trecut în sud-vestul statului Dakota de Nord, într-o zonă bogată în fosile de dinozauri cunoscută sub numele de Formațiunea Hell Creek, de către cercetători de la Muzeul de Natură și Știință din Denver (Colorado) și de la Universitatea Liverpool John Moores (Marea Britanie).

Descoperirile, publicate recent într-o revistă științifică, datează de acum 66,5 milioane de ani și reprezintă primul caz de acest gen identificat vreodată. Deși au mai fost găsite anterior urme izolate sau urme lăsate de exemplare tinere ori de specii înrudite, aceasta este prima serie cunoscută de urme lăsate de un T. rex în timpul deplasării sale.

Pe pagina de X a National Geographic au fost publicate și imagini video cu urmele de T .rex.

„Oasele ne oferă informații extrem de valoroase despre aceste animale, însă urmele surprind un moment de comportament”, a declarat Tyler Lyson, curator principal de paleontologie a vertebratelor la muzeul din Denver.

„Cu ajutorul unui șir de urme, putem urmări efectiv deplasarea animalului prin peisaj. Acest lucru este extrem de rar în cazul *T. rex*”, a adăugat el.

Fiecare dintre amprente are o lungime de aproximativ 0,91 metri (3 picioare), iar lungimea pasului este de circa 3,96 metri (13 picioare). Echipa de cercetare a utilizat scanarea 3D de înaltă rezoluție a suprafeței pentru a documenta fiecare urmă și pentru a crea reproduceri fizice 3D. Pe baza acestor date, cercetătorii au putut estima aproximativ că animalul se deplasa cu o viteză de 5,6–7,2 km/h, un ritm comparabil cu cel al unui mers uman alert.

Fosile ale unui posibil strămoș al Tyrannosaurus rex (T. rex)

În anul 2024, oamenii de știință au identificat o specie nouă de tiranozauri, posibil un precursor al lui T. rex. Descoperirea de la acea vreme sprijină teoria conform căreia T. Rex a evoluat în America de Nord, nu în Asia.

Noua specie, denumită T. mcraeensis, indică faptul că tiranozaurii au devenit gigantici cu milioane de ani înainte decât s-a estimat anterior de către experți. Este dificil să estimezi dimensiunile exacte ale lui T. mcraeensis bazându-te doar pe craniul și maxilarul său, dar se presupune că era similar ca mărime cu un T. rex, având o lungime de aproximativ 12 metri, cât un autobuz, conform spuselor lui Nick Longrich, paleontolog și biolog evoluționist de la Universitatea din Bath.

Cercetătorii au constatat că oasele aparțin unui dinozaur care a existat cu 6-7 milioane de ani înainte de apariția T. rex-ului. În plus, fosilele prezentau câteva diferențe semnificative în comparație cu un T. rex obișnuit, fapt care i-a condus pe Longrich și colegii săi la concluzia că acestea reprezentau, clar, o nouă specie.