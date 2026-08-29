Mormânt vechi de peste 4.000 de ani, descoperit în Egipt. Cui i-a aparținut

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Un mormânt ce datează din urmă cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Regat Egiptean, a fost descoperit sâmbătă.

În necropola Bubasteion din Saqqara, provincia Giza, la vest de Cairo, a fost găsit un mormânt, care datează din urmă cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Regat Egiptean (2686 î.Hr. - 2181 î.Hr.), transmite Xinhua.

Cui îi aparține mormântul de peste 4.000 de ani

Mormântul a fost descoperit de o misiune arheologică egipteană și îi aparţine unui înalt demnitar pe nume Sekhentyu-Ptah, a transmis Ministerul Egiptean pentru Turism şi Antichităţi într-un comunicat.

Inscripţiile hieroglifice de pe uşa falsă a mormântului şi obiectele funerare enumeră titlurile defunctului, printre care cele de şambelan regal, supraveghetor al tuturor lucrărilor regelui, păstrător al secretelor ordinelor regale, preot al zeiţei Maat şi supraveghetor al scribilor, indicând faptul că acesta a deţinut o funcţie administrativă importantă, potrivit comunicatului.

În faţa uşii false, arheologii au descoperit un set complet de obiecte funerare din alabastru, incluzând o masă pentru ofrande, un vas pentru purificare şi un ulcior.

Portaluri simbolice în Egiptul Antic între lumea celor vii şi cea a morţilor

În Egiptul Antic, uşile false, care imitau intrările reale, având panouri retrase şi o nişă centrală, dar fără a permite trecerea, reprezentau portaluri simbolice între lumea celor vii şi cea a morţilor. Pe ele erau scrise numele şi titlurile oficiale ale defunctului.

Mohamed Abdel-Badie, directorul Departamentului de Antichităţi Egiptene, a declarat că setul complet, aflat în poziţia sa originală, oferă informaţii importante despre ritualurile funerare din perioada Vechiului Regat Egiptean.

Ce au mai descoperit arheologii

Totodată, misiunea a scos la iveală o reţea interconectată de puţuri funerare ce conţineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat şi peste 100 de figurine "ushabti" din faianţă.

De asemenea, au fost descoperite trei sarcofage din piatră sigilate, aflate în starea lor originală, alături de o statuetă din lemn în formă de şoim şi diverse vase din ceramică, se mai arată în comunicat.