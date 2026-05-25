Un specialist explică ce sunt, de fapt, „OZN-urile“ din filmările declasificate de SUA. Detaliul care a dat de gol adevărata natură a obiectelor / video

Departamentul de Război din Statele Unite ale Americii a publicat la finalul săptămânii trecute a doua bază de date de fișiere declasificate și istorice privind fenomenele anomale neidentificate (UAP). Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

De la lansarea site-ului cu fișiere cu imagini cu OZN-uri, pe 8 mai 2026, au existat peste 1 miliard de accesări în întreaga lume, evidențiind nivelurile fără precedent de interes atât pentru acest subiect, cât și pentru efortul istoric de transparență al administrației Trump.

CITEȘTE ȘI - Se aliniază planetele pe 28 februarie? Un astronom arată ce se întâmplă, de fapt / foto în articol

Adrian Șonka arată ce sunt, de fapt, OZN-urile din imaginile publicate de Pentagon

Mare parte din fișierele publicate de Departamentul de Război au fost descărcate de cercetătorul în astronomie Adrian Șonka, iar acesta spune, într-o postare pe Facebook, că „mai toate ne arată puncte albe și negre care par a se mișca peste ape, deșerturi și comune“.

„Nu este nimic astronomic în ele pentru că tot ce a fost filmat este pe cer, dar pe cerul de jos. Mai toate sunt filmate de sus în jos și nu invers.

Nu poți extrage multe informații din câteva puncte albe sau negre, dar poți afla multe atunci când vezi cum au fost filmate.

Mai toate au fost filmate cu zoom foarte mare, ceea ce le face să pară că se mișcă extrem de de rapid față de fundalul mărit de zeci de ori. Din cauza aceasta mișcarea lor „extraterestră” sau cum zic ei „accelerație non-liniară” este doar o aparență.

Chiar dacă aceste obiecte au fost filmate cu zoom mare, mărimea lor aparentă nu prea se modifică, ceea ce înseamnă că sunt foarte mici (de ordinul centimetrilor). Sper că nu ne invadează liliputanii.

Dar printre filme sunt și unele în care obiecte sunt mari, frumoase și se văd cu multe detalii“, a punctat Adrian Șonka.

Detaliul care a dat de gol adevărata natură a obiectelor zburătoare

Specialistul consideră că majoritatea obiectelor din filmările declasificate sunt păsări aflate în zbor și baloane purtate de vânt.

„Multe dintre OZN-uri sunt baloane purtate de vânt și nu spun asta pentru că mă plătește NASA, ci pentru că li se vede sfoara!

Privește imaginile și vei vedea cu ochii tăi. Mai marii militari americani au filmat baloane și alți mai mari le-au publicat drept OZN-uri! Mai rar așa de lipsă de respect pentru timpul oamenilor.

Ba mai mult, în filmul video_2605_DOD_111720731_DOD_111720731 se vede cum balonul este distrus de o rachetă militară!

Îți mai spun că multe cazuri s-au filmat stoluri de păsări? Sau că într-un film apare pur și simplu o pasăre care traversează câmpul? Nu îți spun.

Atunci când filmezi câteva siluete care se deplasează normal peste apă (așa cum se vede în filme) corect este să recunoști că erau niște simple păsări, nu nave extraterestre de 15 cm lungime.

Și ne mai mirăm că nici extratereștrii nu vin să ne viziteze“, conchide ironic Adrian Șonka.